Ливерпуль просит провести расследование касательно событий перед финалом ЛЧ

Футбольный клуб «Ливерпуль» отреагировал на инцидент, который случился перед началом финала Лиги чемпионов против «Реала».

Около 15 тысяч болельщиков британского клуба не смогли попасть на стадион из-за поломки системы турникетов, многие начала перелазить через ограждения, полиция применила слезоточивый газ. В итоге начало встречи пришлось отложить на 36 минут.

«Мы крайне разочарованы проблемами со входом на стадион и нарушением периметра безопасности, с которыми болельщики «Ливерпуля» столкнулись сегодня вечером на «Стад де Франс».

Это величайший матч в европейском футболе, и болельщики не должны переживать те сцены, которые мы видели сегодня вечером.

Мы официально запросили официальное расследование причин этих неприемлемых вопросов», – сказано в заявлении «Ливерпуля».