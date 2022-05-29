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  4. Ливерпуль просит провести расследование касательно событий перед финалом ЛЧ
Англия
29 мая 2022, 00:25 |
1914
0

Ливерпуль просит провести расследование касательно событий перед финалом ЛЧ

Британцы шокированы тем, что случилось перед матчем с «Реалом»

29 мая 2022, 00:25 |
1914
0
Ливерпуль просит провести расследование касательно событий перед финалом ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный клуб «Ливерпуль» отреагировал на инцидент, который случился перед началом финала Лиги чемпионов против «Реала».

Около 15 тысяч болельщиков британского клуба не смогли попасть на стадион из-за поломки системы турникетов, многие начала перелазить через ограждения, полиция применила слезоточивый газ. В итоге начало встречи пришлось отложить на 36 минут.

«Мы крайне разочарованы проблемами со входом на стадион и нарушением периметра безопасности, с которыми болельщики «Ливерпуля» столкнулись сегодня вечером на «Стад де Франс».

Это величайший матч в европейском футболе, и болельщики не должны переживать те сцены, которые мы видели сегодня вечером.

Мы официально запросили официальное расследование причин этих неприемлемых вопросов», – сказано в заявлении «Ливерпуля».

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Источник ФК Ливерпуль
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