Соболь присоединился к сборной, Шапаренко вернулся в общую группу

В субботу к национальной команде присоединился Эдуард Соболь. Игрок, получивший в составе «Брюгге» в этом сезоне чемпионство в Бельгии, задержался на несколько дней из-за ожиданий британской визы, которую ему открывал клуб.

Эдуард Соболь стал 25-м игроком в нынешнем составе сине-желтых. Тренерский штаб ожидает только Андрея Лунина, который должен прибыть после финала Лиги чемпионов.

Также стоит отметить, что к общей группе присоединился Николай Шапаренко. Завершает индивидуальную программу Денис Попов, под контролем врачей постепенно увеличивающий физические нагрузки, чтобы в ближайшее время вернуться к командной работе.