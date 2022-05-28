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  4. Соболь присоединился к сборной, Шапаренко вернулся в общую группу
Чемпионат мира
28 мая 2022, 22:11 | Обновлено 28 мая 2022, 22:12
428
0

Соболь присоединился к сборной, Шапаренко вернулся в общую группу

Денис Попов завершает индивидуальную программу тренировок

28 мая 2022, 22:11 | Обновлено 28 мая 2022, 22:12
428
0
Соболь присоединился к сборной, Шапаренко вернулся в общую группу
УАФ. Эдуард Соболь

В субботу к национальной команде присоединился Эдуард Соболь. Игрок, получивший в составе «Брюгге» в этом сезоне чемпионство в Бельгии, задержался на несколько дней из-за ожиданий британской визы, которую ему открывал клуб.

Эдуард Соболь стал 25-м игроком в нынешнем составе сине-желтых. Тренерский штаб ожидает только Андрея Лунина, который должен прибыть после финала Лиги чемпионов.

Также стоит отметить, что к общей группе присоединился Николай Шапаренко. Завершает индивидуальную программу Денис Попов, под контролем врачей постепенно увеличивающий физические нагрузки, чтобы в ближайшее время вернуться к командной работе.

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Эдуард Соболь Николай Шапаренко Словения сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу учебно-тренировочные сборы Денис Попов Шотландия - Украина
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Источник Украинская ассоциация футбола
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