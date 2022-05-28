СУРКИС: «Если Луческу уйдет, Ребров – №1 в списке тренеров для Динамо»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, возможно ли в будущем возвращение Сергея Реброва на тренерский мостик столичного клуба.

— Де Дзерби намекнул на уход из «Шахтера». Как думаете, реален ли вариант, при котором донецкий клуб возглавит Ребров?

— Было нереально, что Луческу возглавит «Динамо», но это произошло. Мне сложно сказать, как на это смотрит Ребров. Сергей — профессионал, он это доказал своей работой и тренерским ростом. Насколько я знаю, Ребров вроде бы собирается продлить контракт [с «Аль-Айном»]. Каждый выбирает свой путь.

У нас добрые и хорошие отношения с Сергеем Станиславовичем. Какое-то время у нас с ним была недосказанность, но мы встретились в начале года в ОАЭ и нормально поговорили. Я отношусь к нему с огромным уважением.

— Возможно ли в будущем возвращение Реброва в «Динамо»?

— Как можно говорить, что такой специалист не вернется в «Динамо»? Если Луческу не захочет продлевать свой контракт, то Ребров — номер один в списке тренеров для «Динамо». Но на сегодняшний день Сергей Станиславович прекрасно понимает, что в «Динамо» есть тренер, который успешно работает.