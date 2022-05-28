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  4. СУРКИС: «Если Луческу уйдет, Ребров – №1 в списке тренеров для Динамо»
Украина. Премьер лига
28 мая 2022, 21:42 | Обновлено 28 мая 2022, 21:43
1307
1

СУРКИС: «Если Луческу уйдет, Ребров – №1 в списке тренеров для Динамо»

Президент «Динамо» считает, что возвращение Реброва возможно

28 мая 2022, 21:42 | Обновлено 28 мая 2022, 21:43
1307
1
СУРКИС: «Если Луческу уйдет, Ребров – №1 в списке тренеров для Динамо»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис и Сергей Ребров

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, возможно ли в будущем возвращение Сергея Реброва на тренерский мостик столичного клуба.

— Де Дзерби намекнул на уход из «Шахтера». Как думаете, реален ли вариант, при котором донецкий клуб возглавит Ребров?
— Было нереально, что Луческу возглавит «Динамо», но это произошло. Мне сложно сказать, как на это смотрит Ребров. Сергей — профессионал, он это доказал своей работой и тренерским ростом. Насколько я знаю, Ребров вроде бы собирается продлить контракт [с «Аль-Айном»]. Каждый выбирает свой путь. 

У нас добрые и хорошие отношения с Сергеем Станиславовичем. Какое-то время у нас с ним была недосказанность, но мы встретились в начале года в ОАЭ и нормально поговорили. Я отношусь к нему с огромным уважением. 

— Возможно ли в будущем возвращение Реброва в «Динамо»?
— Как можно говорить, что такой специалист не вернется в «Динамо»? Если Луческу не захочет продлевать свой контракт, то Ребров — номер один в списке тренеров для «Динамо». Но на сегодняшний день Сергей Станиславович прекрасно понимает, что в «Динамо» есть тренер, который успешно работает.

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Игорь Суркис Динамо Киев Сергей Ребров
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Источник FanDay
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yan2018
Ребров - лучший вариант!
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