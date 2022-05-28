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  4. Ролан Гаррос. Стали известны все пары 1/8 финала у мужчин
Ролан Гаррос
28 мая 2022, 23:58 |
654
1

Ролан Гаррос. Стали известны все пары 1/8 финала у мужчин

Здесь практически без неожиданностей

28 мая 2022, 23:58 |
654
1
Ролан Гаррос. Стали известны все пары 1/8 финала у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Состоялись все матчи третьего круга мужского одиночного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

В отличие от женского, здесь практически без сюрпризов, но тоже есть несколько неожиданных участников.

Ролан Гаррос. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Диего Шварцман [15] 
 Феликс Оже-Альяссим [9] –  Рафаэль Надаль [5]

 Александр Зверев [3] –  Бернабе Сапата Миральес [Q]    
Карен Хачанов [21] –  Карлос Алькарас [6]

Нижняя часть сетки

 Каспер Рууд [8] –  Хуберт Хуркач [8] 
 Хольгер Руне –  Стефанос Циципас [4]

Андрей Рублев [7] –  Янник Синнер [11] 
 Марин Чилич [20] – Даниил Медведев [2]

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Ролан Гаррос 2022 Новак Джокович Диего Шварцман Феликс Оже-Альяссим Рафаэль Надаль Александр Зверев Бернабе Сапата Миральес Карен Хачанов Карлос Алькарас Каспер Рууд Хуберт Хуркач Хольгер Руне Стефанос Циципас Андрей Рублев Янник Синнер Марин Чилич Даниил Медведев
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Источник Sport.ua
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сергей богданов
Верхняя часть сетки огнище! Вот это замес там будет! Про нижнюю и говорить не хочется, жаль что такой жеребий
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