Ролан Гаррос. Стали известны все пары 1/8 финала у мужчин
Здесь практически без неожиданностей
Состоялись все матчи третьего круга мужского одиночного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
В отличие от женского, здесь практически без сюрпризов, но тоже есть несколько неожиданных участников.
Ролан Гаррос. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Диего Шварцман [15]
Феликс Оже-Альяссим [9] – Рафаэль Надаль [5]
Александр Зверев [3] – Бернабе Сапата Миральес [Q]
Карен Хачанов [21] – Карлос Алькарас [6]
Нижняя часть сетки
Каспер Рууд [8] – Хуберт Хуркач [8]
Хольгер Руне – Стефанос Циципас [4]
Андрей Рублев [7] – Янник Синнер [11]
Марин Чилич [20] – Даниил Медведев [2]
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