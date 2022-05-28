Ролан Гаррос. Стали известны все пары 1/8 финала у мужчин

Состоялись все матчи третьего круга мужского одиночного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

В отличие от женского, здесь практически без сюрпризов, но тоже есть несколько неожиданных участников.

Ролан Гаррос. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Диего Шварцман [15]

Феликс Оже-Альяссим [9] – Рафаэль Надаль [5]

Александр Зверев [3] – Бернабе Сапата Миральес [Q]

Карен Хачанов [21] – Карлос Алькарас [6]

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [8] – Хуберт Хуркач [8]

Хольгер Руне – Стефанос Циципас [4]

Андрей Рублев [7] – Янник Синнер [11]

Марин Чилич [20] – Даниил Медведев [2]