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  4. Днепр-1 хотел бы проводить УПЛ в другой стране: «У нас много легионеров»
Украина. Премьер лига
28 мая 2022, 19:30 |
208
0

Днепр-1 хотел бы проводить УПЛ в другой стране: «У нас много легионеров»

Андрей Русол выступает за проведение матчей в другой стране

28 мая 2022, 19:30 |
208
0
Днепр-1 хотел бы проводить УПЛ в другой стране: «У нас много легионеров»
scdnipro1.com.ua

Исполнительный директор «Днепр-1» Андрей Русол хочет, чтобы сезон УПЛ проходил не в Украине, потому что в нашей стране во время войны легионеры играть не будут.

«Наши мотивы состоят в том, что у нас большое количество легионеров в команде. И я сомневаюсь, что они захотят продолжать играть в нашей команде, в стране, где идет война, поэтому это большой вопрос, вернутся ли они. И сразу это влияет на уровень команды, вообще на уровень чемпионата. Я думаю, что мы сделаем несколько шагов назад в плане качества, если мы решим играть в Украине».

«В любом случае, мы примем решение лиги. Если скажут играть здесь, мы будем подстраиваться под новую реальность, создавать команду исключительно из наших игроков и играть в Украине», - сказал Русол.

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Источник Футбол 1/2/3
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