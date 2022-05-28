Днепр-1 хотел бы проводить УПЛ в другой стране: «У нас много легионеров»
Андрей Русол выступает за проведение матчей в другой стране
Исполнительный директор «Днепр-1» Андрей Русол хочет, чтобы сезон УПЛ проходил не в Украине, потому что в нашей стране во время войны легионеры играть не будут.
«Наши мотивы состоят в том, что у нас большое количество легионеров в команде. И я сомневаюсь, что они захотят продолжать играть в нашей команде, в стране, где идет война, поэтому это большой вопрос, вернутся ли они. И сразу это влияет на уровень команды, вообще на уровень чемпионата. Я думаю, что мы сделаем несколько шагов назад в плане качества, если мы решим играть в Украине».
«В любом случае, мы примем решение лиги. Если скажут играть здесь, мы будем подстраиваться под новую реальность, создавать команду исключительно из наших игроков и играть в Украине», - сказал Русол.
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