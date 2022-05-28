Ролан Гаррос. Людмила Киченок завершила выступления в миксте

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила борьбу в парном смешанном разряде в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

Во втором круге микста украинка с бразильцем Рафаэлем Матосом проиграла австралийцам Саманте Стосур и Мэттью Эбдену.

Ролан Гаррос. Второй круг микста

Людмила Киченок / Рафаэль Матос – Саманта Стосур / Мэттью Эбден – 6:2, 6:7(3), 8-10

На финальном тай-брейке Киченок и Матос вели 6-1 и 8-6, но не удержали преимущество.