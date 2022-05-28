Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ролан Гаррос. Людмила Киченок завершила выступления в миксте
Ролан Гаррос
28 мая 2022, 19:10 |
135
0

Ролан Гаррос. Людмила Киченок завершила выступления в миксте

Украинская теннисистка была близка к 1/4 финала

28 мая 2022, 19:10 |
135
0
Ролан Гаррос. Людмила Киченок завершила выступления в миксте
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила борьбу в парном смешанном разряде в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

Во втором круге микста украинка с бразильцем Рафаэлем Матосом проиграла австралийцам Саманте Стосур и Мэттью Эбдену.

Ролан Гаррос. Второй круг микста
Людмила Киченок / Рафаэль Матос – Саманта Стосур / Мэттью Эбден – 6:2, 6:7(3), 8-10

На финальном тай-брейке Киченок и Матос вели 6-1 и 8-6, но не удержали преимущество.

По теме:
Все теннисистки из первой десятки кроме Свёнтек покинули Ролан Гаррос
Ролан Гаррос. Надаль и Джокович вышли в четвертый круг
Ролан Гаррос. Костюк и Киченок пробились в третий круг парного разряда
Людмила Киченок Рафаэль Матос Саманта Стосур Мэттью Эбден Ролан Гаррос 2022
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

5 самых выгодных с экономической точки зрения трансферов Реала
Футбол | 28 мая 2022, 11:20 3
5 самых выгодных с экономической точки зрения трансферов Реала
5 самых выгодных с экономической точки зрения трансферов Реала

Мадридцы не всегда стремятся получить доход на сделках, но иногда это у них отлично получается

Золото и бронза. Двойной успех украинских шпажистов на Кубке мира
Другие виды | 28 мая 2022, 18:45 1
Золото и бронза. Двойной успех украинских шпажистов на Кубке мира
Золото и бронза. Двойной успех украинских шпажистов на Кубке мира

Владимир Станкевич и Игорь Рейзлин добились успеха в индивидуальном разряде

Литва примет встречу Кубка Дэвиса Украина – Венгрия
Теннис | 27.05.2022, 13:25
Литва примет встречу Кубка Дэвиса Украина – Венгрия
Литва примет встречу Кубка Дэвиса Украина – Венгрия
Игорь ЦЫГАНЫК: «Ярославский охладел к футболу»
Футбол | 27.05.2022, 23:24
Игорь ЦЫГАНЫК: «Ярославский охладел к футболу»
Игорь ЦЫГАНЫК: «Ярославский охладел к футболу»
Решили, что футбол в Украине будет! Итоги Общих сборов участников УПЛ
Футбол | 28.05.2022, 07:47
Решили, что футбол в Украине будет! Итоги Общих сборов участников УПЛ
Решили, что футбол в Украине будет! Итоги Общих сборов участников УПЛ
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Караваев рассказал, как его родственники живут в оккупированном Херсоне
Караваев рассказал, как его родственники живут в оккупированном Херсоне
27.05.2022, 08:47 1
Футбол
Юрий ГАБОВДА: «Очень рад, что крысы показали свое лицо»
Юрий ГАБОВДА: «Очень рад, что крысы показали свое лицо»
27.05.2022, 16:19
Футбол
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
27.05.2022, 05:20 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины узнала соперников и место проведение турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины узнала соперников и место проведение турнира
27.05.2022, 20:22 2
Хоккей
Потерял статус «нового Шевченко», или Почему Супряга не заиграл в Сампдории
Потерял статус «нового Шевченко», или Почему Супряга не заиграл в Сампдории
27.05.2022, 13:00 14
Футбол
Последний матч перед Шотландией. Сборная Украины провела двусторонку
Последний матч перед Шотландией. Сборная Украины провела двусторонку
26.05.2022, 21:25 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Финляндия оформила камбэк, США выбили Швейцарию
ЧМ по хоккею. Финляндия оформила камбэк, США выбили Швейцарию
26.05.2022, 22:42
Хоккей
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
28.05.2022, 14:30 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем