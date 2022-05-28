Ролан Гаррос. Людмила Киченок завершила выступления в миксте
Украинская теннисистка была близка к 1/4 финала
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила борьбу в парном смешанном разряде в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
Во втором круге микста украинка с бразильцем Рафаэлем Матосом проиграла австралийцам Саманте Стосур и Мэттью Эбдену.
Ролан Гаррос. Второй круг микста
Людмила Киченок / Рафаэль Матос – Саманта Стосур / Мэттью Эбден – 6:2, 6:7(3), 8-10
На финальном тай-брейке Киченок и Матос вели 6-1 и 8-6, но не удержали преимущество.
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