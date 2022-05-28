Гендиректор Черноморца: «Клуб выступает за проведение сезона в Украине»

Генеральный директор «Черноморца» Анатолий Мисюра рассказал свое видение того, каким должен быть новый сезон УПЛ в условиях войны.

– На сегодня все клубы УПЛ высказались за то, что футболу в Украине быть, и он должен развиваться, несмотря на все сложности и трудности данного момента. Рабочая группа выработает определенный план, который поставят на голосование.

Чемпионат, скорее всего, пройдет в Украине и начнется в этом году.

– Согласны с решением большинства – играть УПЛ дома?

– «Черноморец» выступал за проведение чемпионата в Украине. Мы должны играть дома, для украинского народа, и своей игрой поддерживать ВСУ и показывать, что мы едины во всем.