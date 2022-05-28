Гендиректор Черноморца: «Клуб выступает за проведение сезона в Украине»
Анатолий Мисюра - о ситуации с УПЛ
Генеральный директор «Черноморца» Анатолий Мисюра рассказал свое видение того, каким должен быть новый сезон УПЛ в условиях войны.
– На сегодня все клубы УПЛ высказались за то, что футболу в Украине быть, и он должен развиваться, несмотря на все сложности и трудности данного момента. Рабочая группа выработает определенный план, который поставят на голосование.
Чемпионат, скорее всего, пройдет в Украине и начнется в этом году.
– Согласны с решением большинства – играть УПЛ дома?
– «Черноморец» выступал за проведение чемпионата в Украине. Мы должны играть дома, для украинского народа, и своей игрой поддерживать ВСУ и показывать, что мы едины во всем.
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