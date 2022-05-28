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Украина. Премьер лига
28 мая 2022, 17:22 | Обновлено 28 мая 2022, 17:23
336
1

Гендиректор Черноморца: «Клуб выступает за проведение сезона в Украине»

Анатолий Мисюра - о ситуации с УПЛ

28 мая 2022, 17:22 | Обновлено 28 мая 2022, 17:23
336
1
Гендиректор Черноморца: «Клуб выступает за проведение сезона в Украине»
chernomorets.odessa.ua

Генеральный директор «Черноморца» Анатолий Мисюра рассказал свое видение того, каким должен быть новый сезон УПЛ в условиях войны.

– На сегодня все клубы УПЛ высказались за то, что футболу в Украине быть, и он должен развиваться, несмотря на все сложности и трудности данного момента. Рабочая группа выработает определенный план, который поставят на голосование.

Чемпионат, скорее всего, пройдет в Украине и начнется в этом году.

– Согласны с решением большинства – играть УПЛ дома?

– «Черноморец» выступал за проведение чемпионата в Украине. Мы должны играть дома, для украинского народа, и своей игрой поддерживать ВСУ и показывать, что мы едины во всем.

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Источник FanDay
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Комментарии 1
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BekXan
Всі клуби за сезон в країні.Але ніхто так і не відповів яким чином грати в футбол коли летять ракети в спортивні споруди?І що саме спортівні споруди і змагання таких рівнем стануть бажаним об'єктом обстрілу.Небо не закрите як грати?
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