Марта КОСТЮК: «Выглядит так, что сейчас Свентек победить невозможно»

Украинская теннисистка Марта Костюк впечатлена игрой польской соперницы Иги Свентек, которая находится на невероятной серии из 30 подряд побед.

«Можно ли сейчас победить Игу? Выглядит так, что ее пока невозможно обыграть (смеется). Но я с ней не играла с нашего прошлого матча здесь на Ролан Гаррос, потому не могу прокомментировать, больше наблюдаю за ситуацией сейчас».

«С Игой у нас стало больше личного общения, с ее командой, с психологом. Мне очень нравится, как они мыслят, как они работают», – сказала Костюк.