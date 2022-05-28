Динамо не против проводить сезон УПЛ в Украине

Сообщалось, что ряд клубов УПЛ, в том числе «Динамо», предпочли бы проводить новый сезон УПЛ не в Украине, а на безопасной территории.

Позицию киевлян озвучил заместитель генерального директора Сергей Мохник.

«Киевское «Динамо» поддерживает инициативу проведения следующего сезона УПЛ на территории Украины. Мы обсуждали этот вопрос на встрече, равно как и проведение турнира среди юношеских команд. Позиция «Динамо» очень простая – при четком протоколе безопасности наши команды будут участвовать в национальных чемпионатах в Украине. Для нас это не проблема, мы готовы играть и в Киеве, и в других городах страны».

«Любые спекуляции на тему того, что «Динамо» хочет играть за рубежом, являются безосновательными. Для нас приоритет – Украина, но ситуация такова, что далеко не все зависит от самих клубов. На данный момент мы планируем начать подготовку к сезону на нашей клубной базе. Как будет дальше – никто не может сказать. Если вопрос безопасности не будет закрыт, то наши команды проведут подготовку за рубежом, но в любом случае мы ориентируемся на старт сезона в Украине».

«Мы надеемся, что будет выработан четкий механизм проведения турнира, который позволит всем командам нормально приготовиться к сезону и выступать на родной земле. «Динамо» будет принимать активное участие во всех дискуссиях, мы готовы предоставить наш клубный стадион для проведения матчей. Руководство клуба позаботилось о том, чтобы инфраструктура стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского поддерживалась в полном порядке, и мы готовы использовать все мощности клуба для проведения чемпионата».

«Сейчас очень важно сохранять единство и совместными усилиями найти возможность для проведения сезона 2022/2023. Мы готовы играть там, где будет безопасно для команды и всех, кто связан с проведением национальных чемпионатов», - сказал Мохник.