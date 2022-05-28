Андрей ПЯТОВ: «Готовимся к стилю Шотландии. Должны не дать им забить»

Вратарь Андрей Пятов перед отъездом сборной Украины в Шотландию рассказал о подготоке к важнейшему матчу плей-офф отбора ЧМ-2022.

«У нас был такой частично выходной день. Благо, ранее провели спарринг. Одна команда играла в стиле сборной Шотландии, вторая – в нашем стиле. Это было сделано, чтобы попытаться противопоставить манере шотландцев свою игру. Главное, чтобы ребята понимали, в каких зонах они должны находиться и как выходить из жесткого прессинга будущего соперника. Мы готовимся к его стилю. Не буду раскрывать все карты, но мы отрабатываем некоторые моменты, чтобы не дать шотландцам шансов забить».

«Команда тренируется здесь уже месяц, а перед войной я был на сборе с «Шахтером», поэтому у меня такое впечатление, что это один непрерывный сбор. Немного усталости есть, но все понимают, что у нас большая цель».

«Перед самой игрой с Шотландией мы должны отбросить все посторонние мнения, но сейчас мы имеем доступ в интернет, поэтому читаем новости, звоним родным и близким и знаем о ситуации в стране. Поэтому дни друг на друга не похожи — иногда нормально, иногда переживаешь, потому что ракеты летят все время и несут угрозу в том числе и детям. Но, надеюсь, все будет хорошо, и мы хорошо настроимся на матч».