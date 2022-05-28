Игорь ЦЫГАНЫК: «Думаю, Шахтер молится, чтобы Де Дзерби ушел»

Журналист Игорь Цыганык считает, что в «Шахтере» будут рады в случае ухода тренера Роберто Де Дзерби, у которого очень большой контракт.

«Пока нет информации, 50 на 50 по Де Дзерби. Думаю, что не останется, но пока нет предложений, которые его удовлетворили бы. Если найдет варианты, то уйдет, но если нет, то здесь у него очень хороший контракт. И «Шахтер» будет обязан платить ему деньги».

«Я думаю, что «Шахтер» молится, чтобы Де Дзерби ушел и не нужно было платить ту зарплату, которая в контракте у него. На уменьшение он не пойдет, и «Шахтер» ждет, чтобы появилось предложение и тренер ушел».

«Контракт очень большой, и сейчас тяжело его выполнять», - сказал Цыганык.

Сам Де Дзерби ранее сообщил, что клуб ему дал разрешение искать новую команду.