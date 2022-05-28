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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Думаю, Шахтер молится, чтобы Де Дзерби ушел»
Украина. Премьер лига
28 мая 2022, 15:35 |
2368
2

Игорь ЦЫГАНЫК: «Думаю, Шахтер молится, чтобы Де Дзерби ушел»

У тренера очень большой контракт

28 мая 2022, 15:35 |
2368
2
Игорь ЦЫГАНЫК: «Думаю, Шахтер молится, чтобы Де Дзерби ушел»
shakhtar.com

Журналист Игорь Цыганык считает, что в «Шахтере» будут рады в случае ухода тренера Роберто Де Дзерби, у которого очень большой контракт.

«Пока нет информации, 50 на 50 по Де Дзерби. Думаю, что не останется, но пока нет предложений, которые его удовлетворили бы. Если найдет варианты, то уйдет, но если нет, то здесь у него очень хороший контракт. И «Шахтер» будет обязан платить ему деньги».

«Я думаю, что «Шахтер» молится, чтобы Де Дзерби ушел и не нужно было платить ту зарплату, которая в контракте у него. На уменьшение он не пойдет, и «Шахтер» ждет, чтобы появилось предложение и тренер ушел».

«Контракт очень большой, и сейчас тяжело его выполнять», - сказал Цыганык.

Сам Де Дзерби ранее сообщил, что клуб ему дал разрешение искать новую команду.

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Источник Циганик LIVE
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Burevestnik
последние пёрлы Цыганыка типа как в анекдоте:
- Петька, ты куда меня завёл? Здесь темно как в ж..е!
- Василий Иванович, всё вы знаете, везде побывали.
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Олег Лукашук
Шахтёр молиться , чтоб Циганык бред не нёс
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