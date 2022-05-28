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  4. Исполнительный директор УПЛ: «Выберем из двух вариантов проведения сезона»
Украина. Премьер лига
28 мая 2022, 15:17 |
249
0

Исполнительный директор УПЛ: «Выберем из двух вариантов проведения сезона»

Евгений Дикий - о возможном старте УПЛ

28 мая 2022, 15:17 |
249
0
Исполнительный директор УПЛ: «Выберем из двух вариантов проведения сезона»
upl.ua

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, каким может быть следующий сезон чемпионата Украины.

- Все клубы однозначно поддержали то, что футбол в Украине должен быть, что мы должны стартовать уже в этом году. Сейчас сформирована рабочая группа, она работает над определенными вариантами – будет ли в другой стране чемпионат или в Украине. Но главное, что сегодня все поддержали, что футбол стартует и должен стартовать в этом году.

– Говорили о 5-7 вариантах. Сколько на данный момент основных вариантов проведения чемпионата?

- Все понимают, что ситуация в Украине каждый день меняется, все верят, что турнир должен проходить именно в Украине. Рабочая группа наработает варианты, останется два, и по ним более подробно будет принято решение. Не более чем через две недели будет решение проанализировано – в зум-режиме или в обычном. Будем надеяться, что также будут утверждены и календарь, и формат следующего сезона.

– Расширение лиги – будут ли переходные матчи для клубов Первой лиги, каким будет формат?

- В настоящее время принято решение о 16 клубах следующего сезона, с учетом «Кривбасса» и «Металлиста». Мы получили обращение от «Мариуполя» и «Десны», что, учитывая ситуацию, в которой оказались города Мариуполь и Чернигов, плюс ситуация со спортивной инфраструктурой, эти клубы не смогут участвовать в следующем сезоне. Но мы будем их поддерживать, чтобы они не вылетали. То есть за ними будут забронированы места в УПЛ, а когда они уже финансово смогут вернуться, будем учитывать это в будущем.

Все остальные клубы, в том числе первой лиги, то есть, «Металлист» и «Кривбасс», подтвердили, что ждут и готовы участвовать в чемпионате.

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Евгений Дикий чемпионат Украины по футболу
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Источник Footboom
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