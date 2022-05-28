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Лига чемпионов
28 мая 2022, 12:53 | Обновлено 28 мая 2022, 13:00
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0

МАРСЕЛО: «Финал обещает быть захватывающим»

Защитник «Реала» – о важнейшем матче сезона

28 мая 2022, 12:53 | Обновлено 28 мая 2022, 13:00
131
0
МАРСЕЛО: «Финал обещает быть захватывающим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело

Защитник мадридского «Реала» Марсело поделился ожиданиями от финального поединка Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

«Знаем, что такое играть в финале, играть за этот клуб. Накануне игры испытываешь небольшое волнение, но мы все настраивались на этот финал с того самого момента, как только получили право участвовать в нем.

Меня радует участие бразильцев в этом финале. Это здоово для нашей страны. Мне бы хотелось, чтобы у меня на родине получили удовольствие от этой игры. Финал обещает быть захватывающим», - сказал Марсело.

Матч «Ливерпуль» – «Реал» состоится в субботу, 28 мая. Начало в 22:00 по Киеву.

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Марсело Реал Мадрид Лига чемпионов Ливерпуль Ливерпуль - Реал
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Источник УЕФА
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