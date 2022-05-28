МАРСЕЛО: «Финал обещает быть захватывающим»

Защитник мадридского «Реала» Марсело поделился ожиданиями от финального поединка Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

«Знаем, что такое играть в финале, играть за этот клуб. Накануне игры испытываешь небольшое волнение, но мы все настраивались на этот финал с того самого момента, как только получили право участвовать в нем.

Меня радует участие бразильцев в этом финале. Это здоово для нашей страны. Мне бы хотелось, чтобы у меня на родине получили удовольствие от этой игры. Финал обещает быть захватывающим», - сказал Марсело.

Матч «Ливерпуль» – «Реал» состоится в субботу, 28 мая. Начало в 22:00 по Киеву.