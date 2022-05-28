МАРСЕЛО: «Финал обещает быть захватывающим»
Защитник «Реала» – о важнейшем матче сезона
Защитник мадридского «Реала» Марсело поделился ожиданиями от финального поединка Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».
«Знаем, что такое играть в финале, играть за этот клуб. Накануне игры испытываешь небольшое волнение, но мы все настраивались на этот финал с того самого момента, как только получили право участвовать в нем.
Меня радует участие бразильцев в этом финале. Это здоово для нашей страны. Мне бы хотелось, чтобы у меня на родине получили удовольствие от этой игры. Финал обещает быть захватывающим», - сказал Марсело.
Матч «Ливерпуль» – «Реал» состоится в субботу, 28 мая. Начало в 22:00 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Журналист считает, что Александр Ярославский сейчас не имеет отношения к клубу
27 мая в лагере сине-желтых в Словении был режим восстановления