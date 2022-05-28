ПАВЕЛКО: «Благодарю ФИФА за оперативное отстранение российского футбола»

Президент УАФ Андрей Павелко выразил благодарность ФИФА и Джанни Инфантино, что оперативно отстранили российские команды и сборные от спортивных соревнований.

«Хочу поблагодарить Джанни Инфантино и ФИФА, что оперативно было принято решение об отстранении российского футбола от соревнований, клубов и сборных. Это очень важно, чтобы мир был объединен ради справедливости, которую отстаивает сейчас Украина. Также хочу выразить благодарность нашему представителю в ФИФА, приехавшему в Киев. Он наш друг и очень помогает по всем делам. Уверен, что этот визит будет новым шагом к созданию совместных проектов и идей», - сказал Павелко.