Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПАВЕЛКО: «Благодарю ФИФА за оперативное отстранение российского футбола»
Украина. Первая лига
28 мая 2022, 08:19 |
282
2

ПАВЕЛКО: «Благодарю ФИФА за оперативное отстранение российского футбола»

Президент УАФ выразил благодарность Джанни Инфантино

28 мая 2022, 08:19 |
282
2
ПАВЕЛКО: «Благодарю ФИФА за оперативное отстранение российского футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УАФ Андрей Павелко выразил благодарность ФИФА и Джанни Инфантино, что оперативно отстранили российские команды и сборные от спортивных соревнований.

«Хочу поблагодарить Джанни Инфантино и ФИФА, что оперативно было принято решение об отстранении российского футбола от соревнований, клубов и сборных. Это очень важно, чтобы мир был объединен ради справедливости, которую отстаивает сейчас Украина. Также хочу выразить благодарность нашему представителю в ФИФА, приехавшему в Киев. Он наш друг и очень помогает по всем делам. Уверен, что этот визит будет новым шагом к созданию совместных проектов и идей», - сказал Павелко.

По теме:
Решили, что футбол в Украине будет! Итоги Общих сборов участников УПЛ
ПАВЕЛКО: «Ни один клуб не поставил под вопрос необходимость провести сезон»
Функционер ФИФА: «Выполняем все запросы УАФ по гуманитарной помощи Украине»
Джанни Инфантино ФИФА Андрей Павелко УАФ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Караваев рассказал, как его родственники живут в оккупированном Херсоне
Футбол | 27 мая 2022, 08:47 1
Караваев рассказал, как его родственники живут в оккупированном Херсоне
Караваев рассказал, как его родственники живут в оккупированном Херсоне

Украинский футболист на связи с близкими

Следующий сезон УПЛ, скорее всего, состоится на территории Украины
Футбол | 27 мая 2022, 12:48 9
Следующий сезон УПЛ, скорее всего, состоится на территории Украины
Следующий сезон УПЛ, скорее всего, состоится на территории Украины

Это решение поддерживает большинство клубов УПЛ

Евгений КОЛУПАЕВ: «Валя Семеренко не выходит на связь»
Биатлон | 27.05.2022, 17:43
Евгений КОЛУПАЕВ: «Валя Семеренко не выходит на связь»
Евгений КОЛУПАЕВ: «Валя Семеренко не выходит на связь»
Игорь ЦЫГАНЫК: «Ярославский охладел к футболу»
Футбол | 27.05.2022, 23:24
Игорь ЦЫГАНЫК: «Ярославский охладел к футболу»
Игорь ЦЫГАНЫК: «Ярославский охладел к футболу»
Юрген КЛОПП: «Ливерпуль будет играть и для людей в Украине»
Футбол | 27.05.2022, 22:15
Юрген КЛОПП: «Ливерпуль будет играть и для людей в Украине»
Юрген КЛОПП: «Ливерпуль будет играть и для людей в Украине»
Новини партнерів
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
veter
Ай молодец
Ответить
0
Serhii P.
"Дякуємо" Павелку за чудовий підбір спаринг партнерів для збірної України перед надважливим матчем відбору ЧС-2022. Двохстронка - це якраз те, що потрібно нашій збірній для підготовки. Позорись, мля...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новичок АПЛ интересуется Ярмоленко
Новичок АПЛ интересуется Ярмоленко
27.05.2022, 14:49 9
Футбол
ФОТО. Жена Усика показала, как их семья пряталась в бомбоубежище
ФОТО. Жена Усика показала, как их семья пряталась в бомбоубежище
26.05.2022, 09:39
Бокс
Потерял статус «нового Шевченко», или Почему Супряга не заиграл в Сампдории
Потерял статус «нового Шевченко», или Почему Супряга не заиграл в Сампдории
27.05.2022, 13:00 14
Футбол
Арсенал готов подписать Зинченко
Арсенал готов подписать Зинченко
27.05.2022, 09:34 5
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
27.05.2022, 21:40 1
Хоккей
Британский эксперт: «Не вижу шансов Джошуа победить Усика»
Британский эксперт: «Не вижу шансов Джошуа победить Усика»
26.05.2022, 17:45 1
Бокс
Ролан Гаррос. Калинина проиграла Пегуле в трехсетовом триллере
Ролан Гаррос. Калинина проиграла Пегуле в трехсетовом триллере
26.05.2022, 14:38 9
Теннис
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
28.05.2022, 01:31 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем