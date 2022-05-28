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Украина. Премьер лига
28 мая 2022, 03:00 | Обновлено 28 мая 2022, 03:17
249
0

Журналист: Шахтер будет играть в УПЛ украинцами, а в ЛЧ – легионерами

При военном положении легионеры донецкого клуба вряд ли приедут в Украину

28 мая 2022, 03:00 | Обновлено 28 мая 2022, 03:17
249
0
Журналист: Шахтер будет играть в УПЛ украинцами, а в ЛЧ – легионерами
YouTube. Игорь Цыганык

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал, как может действовать «Шахтер» с учетом военных действий в Украине:

«Шахтер» может предложить легионерам тренироваться за границей и не въезжать в Украину. УПЛ будут играть с украинской командой, а на матче Лиги чемпионов будут готовиться легионеры. Вполне возможно, что будет такая история.

Но захотят ли сами легионеры играть за полгода 6 матчей, а остальное время только тренироваться? И в какой они форме будут? Здесь, я думаю, придется искать компромиссы. Даю 80%, что при военном положении легионеры не приедут в Украину».

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Источник Циганик LIVE
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