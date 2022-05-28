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  4. ПАЛКИН: «Игра при пустых трибунах не принесет никаких дивидендов»
Украина. Премьер лига
28 мая 2022, 02:25 | Обновлено 28 мая 2022, 02:43
62
0

ПАЛКИН: «Игра при пустых трибунах не принесет никаких дивидендов»

В Киеве прошла встреча руководителей клубов с представителями УАФ и УПЛ

28 мая 2022, 02:25 | Обновлено 28 мая 2022, 02:43
62
0
ПАЛКИН: «Игра при пустых трибунах не принесет никаких дивидендов»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин после встречи руководителей клубов с представителями УАФ и УПЛ в Доме футбола рассказал:

«У всех клубов одна позиция, все хотят начинать сезон и играть. Начиная от U-19, Первой лиги и заканчивая Высшей. Все готовы начинать, но очень много вопросов, и простым голосованием эту тему не решить. Нужна предварительная проработка рабочей группы, которая взвесит все за и против, предоставит проект.

Ведь это не просто обычный чемпионат, который мы проводили в мирное время. Это проект с учетом военных реалий, от которого должны выиграть все. Все, что мы сегодня делаем, независимо от вида деятельности, оно все должно быть сконцентрировано и направлено в финале на нашу общую победу в войне, на помощь армии, на помощь мирным жителям, пострадавшим от военной агрессии. Это главная идея нашего чемпионата.

А просто закрыться, играть при пустых трибунах, чтобы нас никто не видел и не слышал – это самый легкий вариант, который дивидендов в виде поддержки нашего народа, армии и вообще стране не даст. Нам нужно очень хорошо подумать, какой проект чемпионата ляжет в основу.

Нужно учитывать реалии, что возможно, что – нет. Мы должны не просто играть чемпионат ради чемпионата, ради турнирной таблицы и кубков. А ради того, чтобы пользу ощущали и болельщики, и наша страна, и главное – военные. Каждый раз, когда футболисты выходят на поле, они должны приносить пользу нашей стране.

Я не верю в историю, что легионеры сейчас приедут в Украину. Это другая проблема, которую нужно решать. Также вы не забывайте об еврокубках. Например, «Шахтер» поединок Лиги чемпионов проводит в Испании, а чемпионат играем, например, в Киеве. Чтобы добраться в Испанию, в нынешних реалиях команде нужно 3–4 дня. А потом и вернуться, чтобы продолжить чемпионат. Это вопрос, и таких вопросов еще много. А есть еще U-19, как им быть, ведь юношеская команда «горняков» также задействована в еврокубках.

Но самое главное – чемпионат мы должны проводить только в том случае, если он нам даст дивиденды с точки зрения помощи Украине. Помощь в любом варианте, но лучше – и в имиджевом, и в экономическом. Если мы не добьемся этого, то нет смысла вообще заниматься».

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Сергей Палкин Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник Footboom
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