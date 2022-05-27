Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Теннисистка Сэвилл: «Наше сообщество мало поддерживает Украину»
WTA
27 мая 2022, 23:51 |
308
0

Теннисистка Сэвилл: «Наше сообщество мало поддерживает Украину»

Дарья недовольна решениями теннисных властей

27 мая 2022, 23:51 |
308
0
Теннисистка Сэвилл: «Наше сообщество мало поддерживает Украину»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывшая россиянка, а ныне австралийская теннисистка Дарья Сэвилл (Гаврилова) считает, что WTA и ATP недостаточно поддерживают Украину и часто становятся на сторону россии.

«Если честно, то, наверное, теннисное сообщество мало поддерживает Украину. Можно было бы больше поддерживать. Должен сказать, я очень расстроена решением ATP и WTA по Уимблдону. Выходит, они наказывают всех. Я даже не могу представить, как украинские игроки чувствуют себя. Такое отношение, словно выбрали другую сторону, а не их сторону. Мне очень жаль, что все так происходит».

«У меня много друзей среди украинских игроков, Элина Свитолина моего года, Марта Костюк. Девушки мне написали, благодарили за поддержку. На самом деле, для меня это было абсолютно нормальное решение, я сама хотела играть с украинской символикой».

«Это была моя точка зрения на то, что я действительно поддерживаю Украину. Сейчас у меня уже просто такое чувство, что я не знаю, что еще можно сделать, ведь я просто играю в теннис. Очень жаль, что такое происходит сейчас в Украине», - сказала Сэвилл.

По теме:
Солдат Азова рассказал о ситуации с эвакуированными из Мариуполя военными
Юрген КЛОПП: «Ливерпуль будет играть и для людей в Украине»
ФОТО. У сборной Украины день восстановления и встреча с детьми
Дарья Сэвилл (Гаврилова) российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мухова подвернула ногу и не смогла доиграть матч с Анисимовой
Теннис | 27 мая 2022, 16:26 1
ВИДЕО. Мухова подвернула ногу и не смогла доиграть матч с Анисимовой
ВИДЕО. Мухова подвернула ногу и не смогла доиграть матч с Анисимовой

Каролина выиграла первый сет, но снялась в третьей партии

Не только Довбик. Торино интересуется еще одной звездой УПЛ
Футбол | 27 мая 2022, 13:54 0
Не только Довбик. Торино интересуется еще одной звездой УПЛ
Не только Довбик. Торино интересуется еще одной звездой УПЛ

Манор Соломон может продолжить карьеру в Италии

Потерял статус «нового Шевченко», или Почему Супряга не заиграл в Сампдории
Футбол | 27.05.2022, 13:00
Потерял статус «нового Шевченко», или Почему Супряга не заиграл в Сампдории
Потерял статус «нового Шевченко», или Почему Супряга не заиграл в Сампдории
УПЛ решила, что сезон 2022/23 состоится. Место и формат - под вопросом
Футбол | 27.05.2022, 19:05
УПЛ решила, что сезон 2022/23 состоится. Место и формат - под вопросом
УПЛ решила, что сезон 2022/23 состоится. Место и формат - под вопросом
Следующий сезон УПЛ, скорее всего, состоится на территории Украины
Футбол | 27.05.2022, 12:48
Следующий сезон УПЛ, скорее всего, состоится на территории Украины
Следующий сезон УПЛ, скорее всего, состоится на территории Украины
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Большой камбэк Канады в матче со Швецией, победа Чехии
ВИДЕО. Большой камбэк Канады в матче со Швецией, победа Чехии
26.05.2022, 19:51 1
Хоккей
Президент Металлиста продает свою яхту за 50 миллионов евро
Президент Металлиста продает свою яхту за 50 миллионов евро
26.05.2022, 18:43 1
Футбол
Последний матч перед Шотландией. Сборная Украины провела двусторонку
Последний матч перед Шотландией. Сборная Украины провела двусторонку
26.05.2022, 21:25 1
Футбол
Ролан Гаррос. Калинина проиграла Пегуле в трехсетовом триллере
Ролан Гаррос. Калинина проиграла Пегуле в трехсетовом триллере
26.05.2022, 14:38 9
Теннис
Тренер Ирландии Кенни: «Матч с Украиной будут помнить и через 50 лет»
Тренер Ирландии Кенни: «Матч с Украиной будут помнить и через 50 лет»
26.05.2022, 10:03 1
Футбол
Поворознюк прокомментирует финал Лиги чемпионов
Поворознюк прокомментирует финал Лиги чемпионов
26.05.2022, 13:31 16
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
27.05.2022, 21:40 1
Хоккей
ЧМ по хоккею. Финляндия оформила камбэк, США выбили Швейцарию
ЧМ по хоккею. Финляндия оформила камбэк, США выбили Швейцарию
26.05.2022, 22:42
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем