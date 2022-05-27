Теннисистка Сэвилл: «Наше сообщество мало поддерживает Украину»

Бывшая россиянка, а ныне австралийская теннисистка Дарья Сэвилл (Гаврилова) считает, что WTA и ATP недостаточно поддерживают Украину и часто становятся на сторону россии.

«Если честно, то, наверное, теннисное сообщество мало поддерживает Украину. Можно было бы больше поддерживать. Должен сказать, я очень расстроена решением ATP и WTA по Уимблдону. Выходит, они наказывают всех. Я даже не могу представить, как украинские игроки чувствуют себя. Такое отношение, словно выбрали другую сторону, а не их сторону. Мне очень жаль, что все так происходит».

«У меня много друзей среди украинских игроков, Элина Свитолина моего года, Марта Костюк. Девушки мне написали, благодарили за поддержку. На самом деле, для меня это было абсолютно нормальное решение, я сама хотела играть с украинской символикой».

«Это была моя точка зрения на то, что я действительно поддерживаю Украину. Сейчас у меня уже просто такое чувство, что я не знаю, что еще можно сделать, ведь я просто играю в теннис. Очень жаль, что такое происходит сейчас в Украине», - сказала Сэвилл.