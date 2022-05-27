Александр ПЕТРАКОВ: «Могу заверить: сборная отдаст все силы ради ЧМ-2022»
Команда завешает подготовку к матчу с Шотландией
Тренер сборной Украины Александр Петраков во время встречи с украинскими женщинами и детьми в Словении заверил, что команда отдаст все силы ради выхода на ЧМ-2022.
«Мы очень благодарны за вашу поддержку, внимание и заботу. Знаем, что наши земляки очень хотят вернуться домой, но в Украине все еще опасно, прежде всего, для детей и женщин. Так что нашим украинцам хочу пожелать терпения. Верим в наши вооруженные силы, которые возвратят мир на нашу землю».
«Мы едем играть в Глазго и могу вас заверить: ребята сделают все, чтобы попасть на Кубок мира», - сказал Петраков.
Матч с Шотландией состоится 1 июня.
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