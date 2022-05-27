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  4. Александр ПЕТРАКОВ: «Могу заверить: сборная отдаст все силы ради ЧМ-2022»
Чемпионат мира
27 мая 2022, 22:57 |
264
1

Александр ПЕТРАКОВ: «Могу заверить: сборная отдаст все силы ради ЧМ-2022»

Команда завешает подготовку к матчу с Шотландией

27 мая 2022, 22:57 |
264
1
Александр ПЕТРАКОВ: «Могу заверить: сборная отдаст все силы ради ЧМ-2022»
uaf.ua

Тренер сборной Украины Александр Петраков во время встречи с украинскими женщинами и детьми в Словении заверил, что команда отдаст все силы ради выхода на ЧМ-2022.

«Мы очень благодарны за вашу поддержку, внимание и заботу. Знаем, что наши земляки очень хотят вернуться домой, но в Украине все еще опасно, прежде всего, для детей и женщин. Так что нашим украинцам хочу пожелать терпения. Верим в наши вооруженные силы, которые возвратят мир на нашу землю».

«Мы едем играть в Глазго и могу вас заверить: ребята сделают все, чтобы попасть на Кубок мира», - сказал Петраков.

Матч с Шотландией состоится 1 июня.

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Александр Петраков сборная Украины по футболу
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 1
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Віталій Ткачук
Якщо програємо, то питання треба задавати павелко і мирону. Ці хлопці багато говорорять, дерибанять кошти, а нормальні спаринги для збірної не змогли організувати. Петраков толковий тренер, говорити, - це не його, але свою роботу він виконує добре: якби не він, матчу проти Шотландії могло й не бути ( він витягнув збірну з дна після втечі Шеви ). Павелко і ко., замість того щоб сприяти, лише заважають. Ви думаєте рішення по Буяльському Петраков приймав? Ні, це шахраї натиснули.
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