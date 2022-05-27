Ролан Гаррос. Надаль и Джокович вышли в четвертый круг
Фавориты уверенно шагают по турнирной сетке
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович и титулованный испанец Рафаэль Надаль вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
В третьем круге Джокович победил словенца Аляжа Бедене, а Надаль выиграл у нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа.
Ролан Гаррос. Третий круг
Новак Джокович (Сербия) – Аляж Бедене (Словения) – 6:3, 6:3, 6:2
Рафаэль Надаль (Испания) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:3, 6:2, 6:4
Следующим соперником Джоковича будет аргентинец Диего Шварцман, а Надаль сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.
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