Ролан Гаррос. Надаль и Джокович вышли в четвертый круг

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович и титулованный испанец Рафаэль Надаль вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

В третьем круге Джокович победил словенца Аляжа Бедене, а Надаль выиграл у нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа.

Ролан Гаррос. Третий круг

Новак Джокович (Сербия) – Аляж Бедене (Словения) – 6:3, 6:3, 6:2

Рафаэль Надаль (Испания) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:3, 6:2, 6:4

Следующим соперником Джоковича будет аргентинец Диего Шварцман, а Надаль сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.