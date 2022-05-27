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  4. Ролан Гаррос. Надаль и Джокович вышли в четвертый круг
Ролан Гаррос
27 мая 2022, 19:26 | Обновлено 27 мая 2022, 19:28
215
0

Ролан Гаррос. Надаль и Джокович вышли в четвертый круг

Фавориты уверенно шагают по турнирной сетке

27 мая 2022, 19:26 | Обновлено 27 мая 2022, 19:28
215
0
Ролан Гаррос. Надаль и Джокович вышли в четвертый круг
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович и титулованный испанец Рафаэль Надаль вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

В третьем круге Джокович победил словенца Аляжа Бедене, а Надаль  выиграл у нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа.

Ролан Гаррос. Третий круг

Новак Джокович (Сербия) – Аляж Бедене (Словения) – 6:3, 6:3, 6:2

Рафаэль Надаль (Испания) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:3, 6:2, 6:4

Следующим соперником Джоковича будет аргентинец Диего Шварцман, а Надаль сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

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Ролан Гаррос 2022 Рафаэль Надаль Новак Джокович Ботик ван де Зандсхулп Аляж Бедене
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Источник Sport.ua
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