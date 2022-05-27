Неймар может перейти в Челси

Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Французский клуб готов расстаться с форвардом в ближайшее трансферное окно. ПСЖ намерен сменить курс после продления контракта с Килианом Мбаппе.

Отмечается, что форвардом в данный момент интересуется лондонский «Челси».

Однако большая зарплата Неймара (35 млн евро в год) может стать препятствием для возможного трансфера.