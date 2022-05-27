Англия27 мая 2022, 18:59 | Обновлено 27 мая 2022, 19:12
384
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Неймар может перейти в Челси
Препятствием для возможного трансфера могут стать финансовые аппетиты бразильца
27 мая 2022, 18:59 | Обновлено 27 мая 2022, 19:12
384
0
Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Французский клуб готов расстаться с форвардом в ближайшее трансферное окно. ПСЖ намерен сменить курс после продления контракта с Килианом Мбаппе.
Отмечается, что форвардом в данный момент интересуется лондонский «Челси».
Однако большая зарплата Неймара (35 млн евро в год) может стать препятствием для возможного трансфера.
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