Другие новости27 мая 2022, 18:40 |
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Богдан МЕЛЬНИК: «Милевский хотел выигрывать в каждом игровом упражнении»
Хавбек «Кишварды» – о бывшем одноклубнике
27 мая 2022, 18:40 |
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Украинский полузащитник венгерской «Кишварды» Богдан Мельник поделился мнением о бывшем одноклубнике Артеме Милевском.
«Милевский, лично для меня, больше всего запомнился тем, как он хотел выигрывать в каждой игровой серии и упражнениях. У человека реально есть жажда победы», - сказал Мельник.
Напомним, Милевский, родившийся в Беларуси, выразил Украине поддержку в войне против российских оккупантов.
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