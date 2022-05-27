Богдан МЕЛЬНИК: «Милевский хотел выигрывать в каждом игровом упражнении»

Украинский полузащитник венгерской «Кишварды» Богдан Мельник поделился мнением о бывшем одноклубнике Артеме Милевском.

«Милевский, лично для меня, больше всего запомнился тем, как он хотел выигрывать в каждой игровой серии и упражнениях. У человека реально есть жажда победы», - сказал Мельник.

Напомним, Милевский, родившийся в Беларуси, выразил Украине поддержку в войне против российских оккупантов.