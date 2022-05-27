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27 мая 2022, 18:40 |
302
0

Богдан МЕЛЬНИК: «Милевский хотел выигрывать в каждом игровом упражнении»

Хавбек «Кишварды» – о бывшем одноклубнике

27 мая 2022, 18:40 |
302
0
Богдан МЕЛЬНИК: «Милевский хотел выигрывать в каждом игровом упражнении»
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Мельник

Украинский полузащитник венгерской «Кишварды» Богдан Мельник поделился мнением о бывшем одноклубнике Артеме Милевском.

«Милевский, лично для меня, больше всего запомнился тем, как он хотел выигрывать в каждой игровой серии и упражнениях. У человека реально есть жажда победы», - сказал Мельник.

Напомним, Милевский, родившийся в Беларуси, выразил Украине поддержку в войне против российских оккупантов.

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Богдан Мельник Кишварда Артем Милевский
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Источник Эпоха футбола
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