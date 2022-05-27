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  4. Юрий ГАБОВДА: «Очень рад, что крысы показали свое лицо»
Украина. Премьер лига
27 мая 2022, 16:19 | Обновлено 27 мая 2022, 16:22
327
0

Юрий ГАБОВДА: «Очень рад, что крысы показали свое лицо»

Украинский футболист – о ватниках

27 мая 2022, 16:19 | Обновлено 27 мая 2022, 16:22
327
0
Юрий ГАБОВДА: «Очень рад, что крысы показали свое лицо»
ФК Дукла. Юрий Габовда

Бывший полузащитник львовских «Карпат» Юрий Габовда рассказал о бывших одноклубниках, с которыми поиграл в свое время в белорусском и венгерском чемпионатах.

«Конечно, среди них есть ватники, и я даже думаю, что их много. Даже было видно по тому, кто отписался от меня в инстаграмме за это время (улыбается – прим). Потому что я много делаю постов о зверствах оккупантов и показываю правду, выражаю свою ненависть к этой рашистской недонации! Поэтому и ватники, и зомбированные персонажи отсеялись сами из моей инсты. Я очень рад тому, что крысы показали свое лицо», - сказал Габовда.

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Источник Эпоха футбола
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