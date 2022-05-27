ВИДЕО. Слова Анчелотти перед финалом Лиги чемпионов против Ливерпуля

В субботу, 28 мая, состоится финальный поединок Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль сыграет против мадридского Реала.

Поединок пройдет в Париже на стадионе Стад де Франс. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция Карло Анчелотти.