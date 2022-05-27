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  4. ВИДЕО. Слова Анчелотти перед финалом Лиги чемпионов против Ливерпуля
Лига чемпионов
27 мая 2022, 15:41 |
667
0

ВИДЕО. Слова Анчелотти перед финалом Лиги чемпионов против Ливерпуля

Наставник «Реала» – о финале Лиги чемпионов

27 мая 2022, 15:41 |
667
0
ВИДЕО. Слова Анчелотти перед финалом Лиги чемпионов против Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В субботу, 28 мая, состоится финальный поединок Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль сыграет против мадридского Реала.

Поединок пройдет в Париже на стадионе Стад де Франс. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция Карло Анчелотти.

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Карло Анчелотти Ливерпуль видео Реал Мадрид Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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