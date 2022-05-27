Лига чемпионов27 мая 2022, 15:41 |
667
0
ВИДЕО. Слова Анчелотти перед финалом Лиги чемпионов против Ливерпуля
Наставник «Реала» – о финале Лиги чемпионов
27 мая 2022, 15:41 |
667
0
В субботу, 28 мая, состоится финальный поединок Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль сыграет против мадридского Реала.
Поединок пройдет в Париже на стадионе Стад де Франс. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция Карло Анчелотти.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 мая 2022, 17:52 1
Украинцев ждет отличная поддержка
Футбол | 27 мая 2022, 14:49 3
Украинский вингер может перейти в «Фулхэм»
Война | 26.05.2022, 19:32
Хоккей | 26.05.2022, 22:48
Футбол | 27.05.2022, 12:47
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.05.2022, 05:45
25.05.2022, 18:13 4
27.05.2022, 08:47 1
26.05.2022, 06:00 10
26.05.2022, 14:38 9
25.05.2022, 22:02 8
26.05.2022, 19:03 3