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  4. МАЛИНОВСКИЙ: «Попросили отнестись к двусторонке, как к официальной игре»
Чемпионат мира
27 мая 2022, 13:45 |
437
1

МАЛИНОВСКИЙ: «Попросили отнестись к двусторонке, как к официальной игре»

Игрок сборной Украины – о подготовке к матчу с Шотландией

27 мая 2022, 13:45 |
437
1
МАЛИНОВСКИЙ: «Попросили отнестись к двусторонке, как к официальной игре»
УАФ

Вчера сборная Украины провела контрольную двустороннюю игру со всеми соответствующими атрибутами. После матча его итоги подвел полузащитник Руслан Малиновский.

«Это один из моментов подготовки команды. Требовалось дать хороший темп в этой игре, была высокая интенсивность. Будем восстанавливаться и готовиться к матчу с Шотландией.

Нас попросили отнестись к этой игре как официальной, поэтому все ребята выложились на 100%, было много моментов. Главное было выдержать физически 90 минут, подготовить и отработать какие-либо тактические моменты в обороне и атаке. Немного жарко было в первом тайме, но во втором уже было лучше», – сказал Малиновский.

Напомним, матч 1/2 финала плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» (21.45).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Олег Прок
И сколько было жёлтых карточек в этой "официальной игре"?
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