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  4. Литва примет встречу Кубка Дэвиса Украина – Венгрия
Кубок Дэвиса
27 мая 2022, 13:25 |
103
0

Литва примет встречу Кубка Дэвиса Украина – Венгрия

Матчи состоятся в середине сентября

27 мая 2022, 13:25 |
103
0
Литва примет встречу Кубка Дэвиса Украина – Венгрия
фото из открытых источников

Федерация тенниса Украины сообщила, что достигла принципиальной договоренности с Литовским теннисным союзом о проведении матча Кубка Дэвиса между национальными сборными командами Украины и Венгрии в клубе «SEB Arena» (Вильнюс).

Матч состоится с 12 по 18 сентября 2022, точные даты противостояния будут определены впоследствии по согласованию с ITF.

Ранее сборные Украины и Венгрии встречались трижды, мы ведем 2:1.
 
Победитель встречи пробьется в Квалификацию, проигравшая команда снова будет вынуждена сражаться за сохранение места в Первой Мировой группе.

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Источник Федерация тенниса Украины
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