Литва примет встречу Кубка Дэвиса Украина – Венгрия
Матчи состоятся в середине сентября
Федерация тенниса Украины сообщила, что достигла принципиальной договоренности с Литовским теннисным союзом о проведении матча Кубка Дэвиса между национальными сборными командами Украины и Венгрии в клубе «SEB Arena» (Вильнюс).
Матч состоится с 12 по 18 сентября 2022, точные даты противостояния будут определены впоследствии по согласованию с ITF.
Ранее сборные Украины и Венгрии встречались трижды, мы ведем 2:1.
Победитель встречи пробьется в Квалификацию, проигравшая команда снова будет вынуждена сражаться за сохранение места в Первой Мировой группе.
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