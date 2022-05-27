Три последних поражения Халеп на Ролан Гаррос нанесли тинейджерки

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп в четверг проиграла матч второго круга Открытого чемпионата Франции.

В поединке против 19-летней Чжэн Циньвэнь румынка выиграла первый сет, после чего посыпалась.

Таким образом, Халеп третий раз подряд проигрывает на грунтовом мейджоре тинейджерке. В 2019-м Симона уступила Аманде Анисимовой, в 2020-м – Иге Свёнтек, а в прошлом году не играла в Париже из-за травмы.

Если копнуть глубже, то в 2017-м Халеп проиграла в финале латвийке Алене Остапенко, которой за два дня до матча за титул исполнилось 20 лет. В 2018-м Симона никому не проигрывала, став чемпионкой.

Ролан Гаррос. Второй круг

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Симона Халеп (Румыния) – 2:6, 6:2, 6:1