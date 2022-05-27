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  4. Три последних поражения Халеп на Ролан Гаррос нанесли тинейджерки
Ролан Гаррос
27 мая 2022, 13:08 | Обновлено 27 мая 2022, 13:20
347
0

Три последних поражения Халеп на Ролан Гаррос нанесли тинейджерки

Обыграть Симону в Париже могут лишь молодые и перспективные

27 мая 2022, 13:08 | Обновлено 27 мая 2022, 13:20
347
0
Три последних поражения Халеп на Ролан Гаррос нанесли тинейджерки
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп и Чжэн Циньвэнь

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп в четверг проиграла матч второго круга Открытого чемпионата Франции.

В поединке против 19-летней Чжэн Циньвэнь румынка выиграла первый сет, после чего посыпалась. 

Таким образом, Халеп третий раз подряд проигрывает на грунтовом мейджоре тинейджерке. В 2019-м Симона уступила Аманде Анисимовой, в 2020-м – Иге Свёнтек, а в прошлом году не играла в Париже из-за травмы.

Если копнуть глубже, то в 2017-м Халеп проиграла в финале латвийке Алене Остапенко, которой за два дня до матча за титул исполнилось 20 лет. В 2018-м Симона никому не проигрывала, став чемпионкой.

Ролан Гаррос. Второй круг
Чжэн Циньвэнь (Китай) – Симона Халеп (Румыния) – 2:6, 6:2, 6:1

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Чжэн Циньвэнь Симона Халеп Ролан Гаррос 2022
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