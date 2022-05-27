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  4. Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Ради Лиги чемпионов отдал бы свою жену»
Лига чемпионов
27 мая 2022, 12:46 |
375
1

Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Ради Лиги чемпионов отдал бы свою жену»

Хавбек «Реала» – о ценности финала Лиги чемпионов

27 мая 2022, 12:46 |
375
1
Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Ради Лиги чемпионов отдал бы свою жену»
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде накануне финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (28 мая) рассказал о том, что готов отдать ради победы в турнире:

«Много что. Всё, я думаю. Это уникальный трофей для любого игрока в мире. Готов дать так много вещей. Кроме моего сына… Может, жену отдал бы. Нет, нет, это шутка!

Но я бы отдал многое, ведь не каждый день тебе удается играть в финале. Надеюсь, мы сможем выиграть титул».

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Источник AS
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Вова Чертрогатый
наверно в день публикации интервью чувачок был удален на гостевой диван))
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