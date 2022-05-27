Лига чемпионов27 мая 2022, 12:46 |
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Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Ради Лиги чемпионов отдал бы свою жену»
Хавбек «Реала» – о ценности финала Лиги чемпионов
27 мая 2022, 12:46 |
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде накануне финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (28 мая) рассказал о том, что готов отдать ради победы в турнире:
«Много что. Всё, я думаю. Это уникальный трофей для любого игрока в мире. Готов дать так много вещей. Кроме моего сына… Может, жену отдал бы. Нет, нет, это шутка!
Но я бы отдал многое, ведь не каждый день тебе удается играть в финале. Надеюсь, мы сможем выиграть титул».
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наверно в день публикации интервью чувачок был удален на гостевой диван))
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