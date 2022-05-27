Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Ради Лиги чемпионов отдал бы свою жену»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде накануне финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (28 мая) рассказал о том, что готов отдать ради победы в турнире:

«Много что. Всё, я думаю. Это уникальный трофей для любого игрока в мире. Готов дать так много вещей. Кроме моего сына… Может, жену отдал бы. Нет, нет, это шутка!

Но я бы отдал многое, ведь не каждый день тебе удается играть в финале. Надеюсь, мы сможем выиграть титул».