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  4. Михаил СЕРГИЙЧУК: «Тероборона? Нет, я почти в военной структуре»
Украина. Премьер лига
27 мая 2022, 12:32 |
572
0

Михаил СЕРГИЙЧУК: «Тероборона? Нет, я почти в военной структуре»

Нападающий «Вереса» – о том, чем занимается во время войны

27 мая 2022, 12:32 |
572
0
Михаил СЕРГИЙЧУК: «Тероборона? Нет, я почти в военной структуре»
Инстаграм Михаила Сергийчука

Нападающий «Вереса» Михаил Сергийчук поведал о ситуации в ровенском клубе и чем сейчас занимается.

— Сложно ли вам далось решение пожертвовать тренировками и пойти в тероборону?
— Я не в теробороне. Я в другой структуре нахожусь.

— Военной структуре?
— Ну почти. Это пока не официально.

— Планирует ли «Верес» выступать в следующем сезоне? Есть ли риск исчезновения клуба?
— Честно, это не ко мне вопрос будет. Мы почти не коммуницируем сейчас [с руководством, — прим.]. Все, что они там в интернете говорят, то думаю, они лучше знают. Я даже не в курсе. 

Думаю, что «Верес» будет 100%, как команда, а вот в каком виде… Будет ли чемпионат вообще?

— Если «Верес» прекратит существование, вы уже думали о клубе, где продолжите карьеру?
— Не думал еще, но если у нас будет футбол, то и так придется думать. У многих контракты заканчиваются [контракт Сергийчука с «Вересом» истекает 30 июня, - прим.] и придется уже думать.

Сейчас самое главное — это война, чтобы она поскорее закончилась. Потом уже будем думать о футболе.

— Платят ли сейчас зарплату в «Вересе»?
— Сейчас нет. Нам на начало войны рассчитались, потом была одноразовая акция. Нам дали не процент от зарплаты, а как помощь это считалось. Небольшую сумму.

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Верес Ровно Михаил Сергийчук российско-украинская война тероборона
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Источник FanDay
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