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  4. Два экс-игрока сборной Италии покинут Дженоа
Италия
27 мая 2022, 12:25 |
276
0

Два экс-игрока сборной Италии покинут Дженоа

Команда потеряет Сальваторе Сиригу и Маттиа Дестро

27 мая 2022, 12:25 |
276
0
Два экс-игрока сборной Италии покинут Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттиа Дестро

«Дженоа» не сумела сохранить прописку в Серии А на сезон 2022/2023. После вылета в Серию В команду покинет ряд ключевых игроков.

По информации Николо Скиры, среди них – два экс-игрока сборной Италии: вратарь Сальваторе Сиригу и форвард Маттиа Дестро. Оба через месяц станут свободными агентами.

В нынешнем сезоне оба были игроками основы «Дженоа». Сиригу провел 37 матчей в Серии А, на счету Дестро – 9 голов и 1 ассист в 27 матчах.

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Дженоа Сальваторе Сиригу Маттиа Дестро
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Источник твиттер Николо Скиры
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