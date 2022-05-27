Два экс-игрока сборной Италии покинут Дженоа

«Дженоа» не сумела сохранить прописку в Серии А на сезон 2022/2023. После вылета в Серию В команду покинет ряд ключевых игроков.

По информации Николо Скиры, среди них – два экс-игрока сборной Италии: вратарь Сальваторе Сиригу и форвард Маттиа Дестро. Оба через месяц станут свободными агентами.

В нынешнем сезоне оба были игроками основы «Дженоа». Сиригу провел 37 матчей в Серии А, на счету Дестро – 9 голов и 1 ассист в 27 матчах.