Италия27 мая 2022, 12:25 |
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Два экс-игрока сборной Италии покинут Дженоа
Команда потеряет Сальваторе Сиригу и Маттиа Дестро
27 мая 2022, 12:25 |
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«Дженоа» не сумела сохранить прописку в Серии А на сезон 2022/2023. После вылета в Серию В команду покинет ряд ключевых игроков.
По информации Николо Скиры, среди них – два экс-игрока сборной Италии: вратарь Сальваторе Сиригу и форвард Маттиа Дестро. Оба через месяц станут свободными агентами.
В нынешнем сезоне оба были игроками основы «Дженоа». Сиригу провел 37 матчей в Серии А, на счету Дестро – 9 голов и 1 ассист в 27 матчах.
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