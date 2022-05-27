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  4. КАЛИНИНА: «Каждый день задаю себе вопрос: «Когда я снова буду дома?»
Ролан Гаррос
27 мая 2022, 12:15 |
147
1

КАЛИНИНА: «Каждый день задаю себе вопрос: «Когда я снова буду дома?»

Украинская теннисистка – о последствиях российского вторжения в Украину

27 мая 2022, 12:15 |
147
1
КАЛИНИНА: «Каждый день задаю себе вопрос: «Когда я снова буду дома?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина рассказала французским журналистам, как переживает войну в Украине.

«Я уехала, как и все здравомыслящие люди. Теперь я просто езжу из отеля в отель, с турнира на турнир. Это ужасное чувство. У меня нет постоянной базы. Раньше я жила и тренировалась в Киеве. Каждые две-три недели я ездила туда и проводила пару недель, когда была такая возможность. Теперь мы просто скачем из одной страны в другую и это просто ужасно.

Дом моих родителей был немного поврежден, а вот дом моего дяди полностью разрушен. Я не могу представить, каково это. Моему брату всего 18 лет и то, что он сейчас переживает, я даже не хочу это объяснять.

Мы смогли провести неделю перед Ролан Гаррос в Париже, но все же это нельзя сравнить это с тем, когда ты проводишь время дома с семьей, в месте, где ты всегда живешь. Я никогда не жила за границей, но знаю, что сейчас у меня просто нет выбора. Сейчас всем нелегко.

Каждый день я задаю себе вопрос: «Когда я снова буду дома? Но сейчас я не вижу для этого никакой возможности», – сказала Калинина.

Отметим, что Ангелина из Новой Каховки, которая находится под временной оккупацией российских войск.

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Ангелина Калинина российско-украинская война Ролан Гаррос 2022
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Источник Большой теннис Украины
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aleks8-48
И,как всегда ни слова осуждающее агрессора. 
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