КАЛИНИНА: «Каждый день задаю себе вопрос: «Когда я снова буду дома?»

Украинская теннисистка Ангелина Калинина рассказала французским журналистам, как переживает войну в Украине.

«Я уехала, как и все здравомыслящие люди. Теперь я просто езжу из отеля в отель, с турнира на турнир. Это ужасное чувство. У меня нет постоянной базы. Раньше я жила и тренировалась в Киеве. Каждые две-три недели я ездила туда и проводила пару недель, когда была такая возможность. Теперь мы просто скачем из одной страны в другую и это просто ужасно.

Дом моих родителей был немного поврежден, а вот дом моего дяди полностью разрушен. Я не могу представить, каково это. Моему брату всего 18 лет и то, что он сейчас переживает, я даже не хочу это объяснять.

Мы смогли провести неделю перед Ролан Гаррос в Париже, но все же это нельзя сравнить это с тем, когда ты проводишь время дома с семьей, в месте, где ты всегда живешь. Я никогда не жила за границей, но знаю, что сейчас у меня просто нет выбора. Сейчас всем нелегко.

Каждый день я задаю себе вопрос: «Когда я снова буду дома? Но сейчас я не вижу для этого никакой возможности», – сказала Калинина.

Отметим, что Ангелина из Новой Каховки, которая находится под временной оккупацией российских войск.