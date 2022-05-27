Барселона продлит контракт с Дани Алвесом

«Барселона» близка к продлению контракта с Дани Алвесом. Нынешнее соглашение истекает через месяц.

Несмотря на 39-летний возраст, бразильский защитник намерен продолжать карьеру. Его цель – попасть в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022.

Напомним, Дани Алвес вернулся в «Барселону» в ноябре прошлого года. На его счету 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах во всех турнирах.