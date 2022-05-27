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  4. Барселона продлит контракт с Дани Алвесом
Испания
27 мая 2022, 11:45 |
154
0

Барселона продлит контракт с Дани Алвесом

Ветеран намерен продолжать карьеру

27 мая 2022, 11:45 |
154
0
Барселона продлит контракт с Дани Алвесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

«Барселона» близка к продлению контракта с Дани Алвесом. Нынешнее соглашение истекает через месяц.

Несмотря на 39-летний возраст, бразильский защитник намерен продолжать карьеру. Его цель – попасть в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022.

Напомним, Дани Алвес вернулся в «Барселону» в ноябре прошлого года. На его счету 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах во всех турнирах.

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Источник UOL Esporte
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