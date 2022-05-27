С мыслями о Киеве. Кто фаворит финала ЛЧ «Ливерпуль» – «Реал» Мадрид?

28 мая в Париже на легендарном Стад де Франс состоится самый ожидаемый матч клубного Европейского сезона – финал Лиги чемпионов. «Ливерпуль» – «Реал» Мадрид. Повторение такого памятного для Украины финала в Киеве в 2018 году. Тогда фортуна в лице Лориса Кариуса была на стороне «сливочных», которые в третий раз подряд отправились с «уханью» в Мадрид, теперь «мерсисайдцы» готовы брать свое. Из уст Мохамеда Салаха, к слову, лучшего бомбардира и ассистента сезона в АПЛ это прозвучало как: «Мы должны свести счеты».

Пока именно счет подводит «Ливерпуль» в противостоянии с Мадридом. В последний раз англичане побеждали «Реал» еще в 2009-м, после чего 4 поражения и ничья в четвертьфинале прошлогоднего розыгрыша ЛЧ на «Энфилде», которую тоже можно записать в пользу «королевского клуба». Правда, в красном Ливерпуле сегодня больше вспоминают финал тогда еще Кубка европейских чемпионов 1981-го, тоже в Париже, тоже против «Реала», но победный (1:0).

Что же делаем свои ставки на матч «Ливерпуль» – «Реал» Мадрид на платформе Parimatch Ukraine.

Почему должен победить "Реал"?

Можем сразу пойти с козырей и сказать, что в составе «сливочных» есть украинец, Андрей Лунин, а украинцы всегда побеждают. И все мы будем болеть за игрока сборной и его хорошее настроение и самочувствие перед очень важными матчами плей-офф к ЧМ-2022. Но есть и более конкретные предпосылки.

1. Отдых и восстановление. "Реал" стал чемпионом Испании еще 30 апреля, а сразу после победы над "Сити" целенаправленно готовится к финалу ЛЧ. 4 матча в Примере с максимальной ротацией и отдыхом для лидеров. Все, чтобы в Париже быть в самых лучших кондициях. В то время «Ливерпуль» до последнего боролся с «Ман Сити» за чемпионство в АПЛ, никакой передышки, никакого права на ошибку. И в таком графике так и не достиг своей цели, забрав только «серебро» английской лиги.

2. Умение реализовывать моменты. По статистике каждый соперник Мадрида в плей-офф Лиги чемпионов наносил больше ударов по воротам, чем «сливочные». 31 удар ПСЖ против 24 «Реала» в 1/8 финалов, 48 ударов «Челси» против 18 «Реала» в четвертьфиналах, 31 удар «Сити» против 25 «Реала» в полуфиналах. Результат мы знаем – действительно «королевская» эффективность.

3. Модрич + Кроос + Каземиро в центре поля. И Бензема. Без комментариев. Они просто "галактикос".

4. «Реал» – магистр финалов ЛЧ. Мадрид побеждал 7 раз в последних 7 финалах. А проигрывал 41 год назад, в Париже, "Ливерпулю".

Почему должен победить Ливерпуль?

1. Com'on. «Ливерпуль» приобрел просто фантастическую форму. Это лучшая команда Европы прямо сейчас. В 2022 году они проиграли лишь 1 матч, «Интеру» в 1/8 финала ЛЧ. При этом выиграли 2 титула в Англии, и были в шаге от чемпионства в АПЛ, отыграв 8 очков преимущества «Сити».

2. Средний возраст «мерсисайдцев» 27,7 лет против 28,6 у «Реала», они младше, выносливее, а еще статистически команда Клоппа имеет лучшую командную скорость и более успешна в контрпрессинге. При этом у немецкого специалиста длинная скамья запасных, почти равноценные два состава, то есть возможности для маневров.

3. Атака «Ливерпуля». Салах, Мане, Жота – в списке лучших бомбардиров сезона АПЛ с результатом +15 голов. Салах, Трент и Робертсон – лучшие помощники лиги. При этом каждый из этих игроков легко берет игру на себя и готов решить эпизоды. Мечта.

4. Мотивация. "Ливерпуль" проиграл золото АПЛ, "Ливерпуль" помнит Киев, "Ливерпуль" стремится победить. Они готовы!

Итак, «Ливерпуль» – «Реал», прогноз: это будет грандиозный финал, два больших тренера Клопп против Анчелотти, два претендента на «Золотой мяч» Салах против Бензема, You'll never walk alone против Hala Madrid Y Nada Más. В предвкушении!