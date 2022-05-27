Лига чемпионов27 мая 2022, 11:05 |
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ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Никто не думает о случившемся в воскресенье»
Наставник «Ливерпуля» – о финале Лиги чемпионов
27 мая 2022, 11:05 |
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Реала», который состоится в субботу, 28 мая:
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