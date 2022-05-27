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  4. ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Никто не думает о случившемся в воскресенье»
Лига чемпионов
27 мая 2022, 11:05 |
485
0

ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Никто не думает о случившемся в воскресенье»

Наставник «Ливерпуля» – о финале Лиги чемпионов

27 мая 2022, 11:05 |
485
0
ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Никто не думает о случившемся в воскресенье»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Реала», который состоится в субботу, 28 мая:

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Источник Sport.ua
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