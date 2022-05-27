Караваев рассказал, как его родственники живут в оккупированном Херсоне

Защитник «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев сообщил, какая ситуация в оккупированном Херсоне, где проживают его родственники.

«Мы все время переписываемся. Я знаю, что у них хотя бы есть еда и вода. Я пытался выслать им лекарство, но мы услышали, что россияне конфискуют все, что имеет какую-то ценность.

Они у моря и каждый день слышат обстрелы в сторону Одессы и Николаева», – сказал Караваев.