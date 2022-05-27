Украина. Премьер лига27 мая 2022, 08:47 |
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Караваев рассказал, как его родственники живут в оккупированном Херсоне
Украинский футболист на связи с близкими
27 мая 2022, 08:47 |
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Защитник «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев сообщил, какая ситуация в оккупированном Херсоне, где проживают его родственники.
«Мы все время переписываемся. Я знаю, что у них хотя бы есть еда и вода. Я пытался выслать им лекарство, но мы услышали, что россияне конфискуют все, что имеет какую-то ценность.
Они у моря и каждый день слышат обстрелы в сторону Одессы и Николаева», – сказал Караваев.
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