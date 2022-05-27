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  4. Караваев рассказал, как его родственники живут в оккупированном Херсоне
Украина. Премьер лига
27 мая 2022, 08:47 |
664
0

Караваев рассказал, как его родственники живут в оккупированном Херсоне

Украинский футболист на связи с близкими

27 мая 2022, 08:47 |
664
0
Караваев рассказал, как его родственники живут в оккупированном Херсоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Защитник «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев сообщил, какая ситуация в оккупированном Херсоне, где проживают его родственники.

«Мы все время переписываемся. Я знаю, что у них хотя бы есть еда и вода. Я пытался выслать им лекарство, но мы услышали, что россияне конфискуют все, что имеет какую-то ценность.

Они у моря и каждый день слышат обстрелы в сторону Одессы и Николаева», – сказал Караваев.

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российско-украинская война Александр Караваев
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Источник TIME
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