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  4. Молодой нападающий Десны продолжит карьеру в США
Украина. Премьер лига
27 мая 2022, 07:55 |
732
0

Молодой нападающий Десны продолжит карьеру в США

Илья Шевцов перешел в «Шарлотт Индепенденс»

27 мая 2022, 07:55 |
732
0
Молодой нападающий Десны продолжит карьеру в США
ФК Десна

Украинский нападающий Илья Шевцов перешел в клуб из США «Шарлотт Индепенденс». 

Американский клуб объявил об этом официально. О деталях контракта 22-летнего футболиста не сообщают.

Ранее Шевцов играл за «Десну». В сезоне 2021-22 Шевцов провел 12 матчей в УПЛ, отдал 1 передачу.

«Шарлотт Индепенденс» - лидер USL League One — третьего по силе дивизиона чемпионата США. 

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Источник Sport.ua
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