Украина. Премьер лига27 мая 2022, 07:55 |
732
0
Молодой нападающий Десны продолжит карьеру в США
Илья Шевцов перешел в «Шарлотт Индепенденс»
27 мая 2022, 07:55 |
732
0
Украинский нападающий Илья Шевцов перешел в клуб из США «Шарлотт Индепенденс».
Американский клуб объявил об этом официально. О деталях контракта 22-летнего футболиста не сообщают.
Ранее Шевцов играл за «Десну». В сезоне 2021-22 Шевцов провел 12 матчей в УПЛ, отдал 1 передачу.
«Шарлотт Индепенденс» - лидер USL League One — третьего по силе дивизиона чемпионата США.
𝙏𝙝𝙚 𝙣𝙚𝙬𝙚𝙨𝙩 𝙅𝙖𝙘𝙠! 🐎 #WeAreCLT @USLLeagueOne— Charlotte Independence (@Independence) May 26, 2022
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 мая 2022, 10:03 1
Коуч «зеленой армии» считает, что Президент Украины прав, когда разрешил футболистам играть
Футбол | 26 мая 2022, 21:00 2
Украинский голкипер может покинуть «Реал»
Футбол | 27.05.2022, 05:20
Футбол | 26.05.2022, 21:25
Баскетбол | 27.05.2022, 07:00
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.05.2022, 19:51
25.05.2022, 22:02 8
26.05.2022, 06:00 10
26.05.2022, 17:45 1
25.05.2022, 11:24 11
26.05.2022, 22:48
25.05.2022, 10:48
25.05.2022, 18:13 4