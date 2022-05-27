Молодой нападающий Десны продолжит карьеру в США

Украинский нападающий Илья Шевцов перешел в клуб из США «Шарлотт Индепенденс».

Американский клуб объявил об этом официально. О деталях контракта 22-летнего футболиста не сообщают.

Ранее Шевцов играл за «Десну». В сезоне 2021-22 Шевцов провел 12 матчей в УПЛ, отдал 1 передачу.

«Шарлотт Индепенденс» - лидер USL League One — третьего по силе дивизиона чемпионата США.