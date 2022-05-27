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  4. ВИДЕО. Синие против желтых. Сборная Украины провела двустороннюю игру
Чемпионат мира
27 мая 2022, 06:30 | Обновлено 27 мая 2022, 06:42
618
0

ВИДЕО. Синие против желтых. Сборная Украины провела двустороннюю игру

По голу забили Роман Яремчук и Артем Довбик, и матч завершился вничью

27 мая 2022, 06:30 | Обновлено 27 мая 2022, 06:42
618
0
ВИДЕО. Синие против желтых. Сборная Украины провела двустороннюю игру
УАФ

Четверг, 26 мая, в лагере сборной Украины отличался от остальных дней. После насыщенной двукратными тренировками среды первая половина четверга не включала в себя никаких упражнений или занятий.

Однако предобеденная теория уже настроила ребят на важное вечернее событие – двухстороннюю игру продолжительностью 90 минут. О серьезности подхода свидетельствовал тот факт, что теоретические занятия были проведены отдельно для каждой из команд – желтой и синей, одна из которых должна была придерживаться стиля сборной Шотландии.

Действиями одного коллектива руководили два Александра – главный тренер Петраков и его ассистент Шовковский, а за другой отвечали первый ассистент Андрей Анненков и тренер-аналитик Авраам Кампомар. Спарринг хоть и был внутренним, но содержал все необходимые для полноценного поединка атрибуты – установку, отдельные раздевалки, игровую форму и исполнение государственного гимна перед стартовым свистком.

Серьезность и ответственность ребята перенесли на футбольное поле: игра получилась интенсивной и насыщенной игровыми моментами. Впрочем, она носила закрытый характер, поэтому составы команд тренерский штаб предпочитает не объявлять, поскольку сейчас идет работа по определению уровня готовности исполнителей к матчу с Шотландией.

В двусторонке приняли участие 22 футболиста, в том числе все трое присутствующих сейчас в лагере сборной голкипера. Все полевые игроки провели на поле по 90 минут. Поединок закончился боевой ничьей – 1:1. По мячу на свой счет записали голеадоры – Роман Яремчук (с игры) и Артем Довбик (с пенальти)

При этом слово «боевая» – отнюдь не журналистский штамп: ребята создавали голевые моменты и стремились победить до финального свистка словенского рефери, остановившего одну из команд в атаке.

Заключительный день реабилитационной программы был у Николая Шапаренко, который уже 27 мая будет готов вернуться в общую группу. На подходе и Денис Попов, который через два-три дня также сможет работать в команде.

ВИДЕО. Смотрите на YouTube

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Источник Украинская ассоциация футбола
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