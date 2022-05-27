Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы понимаем всю ответственность матча с Шотландией»

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал про первые эмоции после приезда в национальную команду и важность попадания на чемпионат мира.

«В хорошем настроении. Давно не собиралась сборная, еще и сейчас такой трудный момент, все понимают, насколько важно хорошо подготовиться и достойно представить Украину на международной арене. Конечно, будем пытаться попасть на чемпионат мира», - сказал Малиновский.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.