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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы понимаем всю ответственность матча с Шотландией»
Чемпионат мира
27 мая 2022, 04:40 | Обновлено 27 мая 2022, 05:03
64
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы понимаем всю ответственность матча с Шотландией»

Хавбек сборной Украины – о предстоящем поединке

27 мая 2022, 04:40 | Обновлено 27 мая 2022, 05:03
64
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы понимаем всю ответственность матча с Шотландией»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал про первые эмоции после приезда в национальную команду и важность попадания на чемпионат мира.

«В хорошем настроении. Давно не собиралась сборная, еще и сейчас такой трудный момент, все понимают, насколько важно хорошо подготовиться и достойно представить Украину на международной арене. Конечно, будем пытаться попасть на чемпионат мира», - сказал Малиновский.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.

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Источник Футбол 1/2/3
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