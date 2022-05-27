Наполи подписал защитника сборной Уругвая

Итальянский «Наполи» сообщил о приобретении у испанского «Хетафе» защитника Матиаса Оливеры.

24-летний уругваец, имеющий на своем счету 3 матча за национальную команду, играет на левом фланге обороны. Его трансфер обошелся «Наполи» в 15 млн евро.

В сезоне-2021/22 Оливера провел 32 матча за «Хетафе», в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.