Италия27 мая 2022, 04:04 | Обновлено 27 мая 2022, 04:15
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Наполи подписал защитника сборной Уругвая
Матиас Оливера продолжит карьеру в Серии А
27 мая 2022, 04:04 | Обновлено 27 мая 2022, 04:15
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Итальянский «Наполи» сообщил о приобретении у испанского «Хетафе» защитника Матиаса Оливеры.
24-летний уругваец, имеющий на своем счету 3 матча за национальную команду, играет на левом фланге обороны. Его трансфер обошелся «Наполи» в 15 млн евро.
В сезоне-2021/22 Оливера провел 32 матча за «Хетафе», в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
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