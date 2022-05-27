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Италия
27 мая 2022, 04:04 | Обновлено 27 мая 2022, 04:15
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0

Наполи подписал защитника сборной Уругвая

Матиас Оливера продолжит карьеру в Серии А

27 мая 2022, 04:04 | Обновлено 27 мая 2022, 04:15
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Наполи подписал защитника сборной Уругвая
Getty Images/Global Images Ukraine. Матиас Оливера

Итальянский «Наполи» сообщил о приобретении у испанского «Хетафе» защитника Матиаса Оливеры.

24-летний уругваец, имеющий на своем счету 3 матча за национальную команду, играет на левом фланге обороны. Его трансфер обошелся «Наполи» в 15 млн евро.

В сезоне-2021/22 Оливера провел 32 матча за «Хетафе», в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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Источник ФК Наполи
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