Црвена Звезда выиграла у Партизана в финале Кубка Сербии

«Црвена Звезда» оформила золотой дубль, победив после чемпионата Сербии и в Кубке страны. В финальном матче турнира «Црвена Звезда» встречалась с «Партизаном» и добилась победы со счетом 2:1.

Оба гола в составе красно-белых забил Александар Катай. Гол «Партизана» на счету Слободана Урошевича.

Кубок Сербии. Финал

«Црвена Звезда» – «Партизан» – 2:1

Голы: Катай, 26; Катай, 73 – Урошевич, 62.

«Црвена Звезда» выиграла Кубок Сербии в пятый раз, больше побед лишь у «Партизана» – семь.