Другие новости27 мая 2022, 03:32 | Обновлено 27 мая 2022, 03:52
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Црвена Звезда выиграла у Партизана в финале Кубка Сербии
Поединок завершился со счетом 2:1
27 мая 2022, 03:32 | Обновлено 27 мая 2022, 03:52
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«Црвена Звезда» оформила золотой дубль, победив после чемпионата Сербии и в Кубке страны. В финальном матче турнира «Црвена Звезда» встречалась с «Партизаном» и добилась победы со счетом 2:1.
Оба гола в составе красно-белых забил Александар Катай. Гол «Партизана» на счету Слободана Урошевича.
Кубок Сербии. Финал
«Црвена Звезда» – «Партизан» – 2:1
Голы: Катай, 26; Катай, 73 – Урошевич, 62.
«Црвена Звезда» выиграла Кубок Сербии в пятый раз, больше побед лишь у «Партизана» – семь.
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