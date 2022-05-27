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27 мая 2022, 03:03 | Обновлено 27 мая 2022, 03:31
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0

Хайдук выиграл Кубок Хорватии

В финальном матче турнира клуб из Сплита обыграл «Риеку»

27 мая 2022, 03:03 | Обновлено 27 мая 2022, 03:31
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Хайдук выиграл Кубок Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine

«Хайдук» в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка Хорватии. В финальном матче турнира клуб из Сплита со счетом 3:1 обыграл «Риеку».

В составе победителей дважды отличился Дарио Мельняк, а еще раз – Ферру. Гол «Риеки» на счету Йосипа Дрмича.

Для «Хайдука» это 7-я победа в Кубке Хорватии, чаще трофей завоевывало лишь загребское «Динамо» – 16 раз.

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Хайдук Сплит Кубок Хорватии по футболу Риека
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Источник Sport.ua
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