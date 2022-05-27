Хайдук выиграл Кубок Хорватии

«Хайдук» в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка Хорватии. В финальном матче турнира клуб из Сплита со счетом 3:1 обыграл «Риеку».

В составе победителей дважды отличился Дарио Мельняк, а еще раз – Ферру. Гол «Риеки» на счету Йосипа Дрмича.

Для «Хайдука» это 7-я победа в Кубке Хорватии, чаще трофей завоевывало лишь загребское «Динамо» – 16 раз.