Александр ПЕТРАКОВ: «Мы смоделировали игру Шотландии»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о двустороннем матче команды во время сбора в Словении:

«Я удовлетворен. Мне очень понравилось, как мы играли. Мы немного смоделировали игру сборной Шотландии, одна команда играла по схеме 3-5-2, 3-4-3. Смоделировали и стандартные положения. Боевая ничья, мне понравилось.

Сейчас будет научно-технический анализ, наши внутренние дела. Завтра утром у нас будет одно восстановительное занятие. К нам в гости придут 100 украинских детей, которые были вынуждены уехать. Мы с ними встретимся и кое-что подарим.

Нас очень хорошо приняли в Словении, как у себя дома. Даже не знаю, что сказать. Люди для нас все делали. Сборы прошли очень хорошо, ребята молодцы, все выполняли, я доволен.

Настрой боевой, на них не надо давить. Они все понимают, игроки опытны, с именем».