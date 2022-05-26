Александр ЗИНЧЕНКО: «Игра против Шотландии – одна из важнейших в жизни»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подчеркнул важность поединка плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии (1 июня):

«Украина все еще жива. Украина будет бороться до конца. Это наш менталитет. Мы никогда не сдаемся. Я так благодарен за поддержку всему миру. Шотландия — такая хорошая команда. У них невероятные болельщики.

Я могу пообещать всем украинцам, что каждый из нас отдаст все, чтобы выиграть игру и заставить всех гордиться нами, и, может быть, на несколько секунд мы подарим болельщикам улыбку.

В первое время войны, когда все только начиналось, было очень сложно сосредоточиться на футболе. Все мои мысли были с Украиной, украинским народом. Я бы сказал, что для всех, для каждого украинского футболиста это было точно так же.

Игра против Шотландии — одна из самых важных в моей жизни. Ребята выглядят готовыми, о мотивации говорить не приходится. У нас нет оправданий, и мы должны делать свою работу как можно лучше».