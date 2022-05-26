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  4. Александр ПЕТРАКОВ: «Пропаганда учила нас, что американцы и немцы - враги»
Чемпионат мира
26 мая 2022, 21:19 |
752
3

Александр ПЕТРАКОВ: «Пропаганда учила нас, что американцы и немцы - враги»

Тренер отмечает помощь западных союзников

26 мая 2022, 21:19 |
752
3
Александр ПЕТРАКОВ: «Пропаганда учила нас, что американцы и немцы - враги»
uaf.ua

Тренер сборной Украины Александр Петраков отмечает военную и другую помощь западных союзников в войне против российских оккупантов.

«Нужно поблагодарить США за помощь Украине. Когда я рос и жил в СССР, то никогда не мог подумать, что те, кто называет себя нашими братьями, будут нас убивать».

«Пропаганда в Советском Союзе учила нас, что враги - это немцы и американцы. Так что мы им очень благодарны за поддержку», - сказал Петраков.

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Александр Петраков российско-украинская война сборная Украины по футболу
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Источник TIME
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Dmytro
краще б він мовчав...
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+2
Hg
Как можно сравнивать времена СССР и сейчас, когда мы с Германией и США имеем одинаковый капиталистический строй.
Но они нам не друзья, а союзники в данный момент. И кто знает что будет через 100 лет.
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0
inspekcha85
Братья это поляки,Петраков.Американцы и англичане  -- надёжные союзники.А немцы...ну да ладно
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0
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