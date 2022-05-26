Чемпионат мира26 мая 2022, 21:19 |
752
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Александр ПЕТРАКОВ: «Пропаганда учила нас, что американцы и немцы - враги»
Тренер отмечает помощь западных союзников
26 мая 2022, 21:19 |
752
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Тренер сборной Украины Александр Петраков отмечает военную и другую помощь западных союзников в войне против российских оккупантов.
«Нужно поблагодарить США за помощь Украине. Когда я рос и жил в СССР, то никогда не мог подумать, что те, кто называет себя нашими братьями, будут нас убивать».
«Пропаганда в Советском Союзе учила нас, что враги - это немцы и американцы. Так что мы им очень благодарны за поддержку», - сказал Петраков.
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Но они нам не друзья, а союзники в данный момент. И кто знает что будет через 100 лет.