«Кривбасс готов играть в другой стране». В клубе рассказали о сезоне УПЛ

Наставник «Кривбасса» Александр Бабич рассказал о том, что в клубе готовы к любому развитию событий, в том числе проводить матчи УПЛ в другой стране.

«Мы знаем, что хотят начать сезон, чтобы потом у нас не было проблем с чемпионатом и еврокубками. Как это будет - не знаю. Идеально играть и работать в Украине, но это решает УПЛ и УАФ. И «Кривбасс» готов к любому варианту. С уходом основных легионеров у наших грандов чемпионат, возможно, где-то выровняется».

«Возможно, будет хорошая конкуренция. Первый круг, возможно, стоит провести в Турции, Словакии или Польше. Мы готовы в любой стране играть».

«80% игроков мы отдавали в аренды, все находятся в тренировочном процессе. Некоторые работают в Кривом Роге», - сказал Бабич.

27 мая должна состояться встреча клубов УПЛ.