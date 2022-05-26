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  4. «Кривбасс готов играть в другой стране». В клубе рассказали о сезоне УПЛ
Украина. Премьер лига
26 мая 2022, 20:32 | Обновлено 26 мая 2022, 20:41
99
0

«Кривбасс готов играть в другой стране». В клубе рассказали о сезоне УПЛ

Александр Бабич - о возможном старте сезона

26 мая 2022, 20:32 | Обновлено 26 мая 2022, 20:41
99
0
«Кривбасс готов играть в другой стране». В клубе рассказали о сезоне УПЛ
fcmariupol.com

Наставник «Кривбасса» Александр Бабич рассказал о том, что в клубе готовы к любому развитию событий, в том числе проводить матчи УПЛ в другой стране.

«Мы знаем, что хотят начать сезон, чтобы потом у нас не было проблем с чемпионатом и еврокубками. Как это будет - не знаю. Идеально играть и работать в Украине, но это решает УПЛ и УАФ. И «Кривбасс» готов к любому варианту. С уходом основных легионеров у наших грандов чемпионат, возможно, где-то выровняется».

«Возможно, будет хорошая конкуренция. Первый круг, возможно, стоит провести в Турции, Словакии или Польше. Мы готовы в любой стране играть».

«80% игроков мы отдавали в аренды, все находятся в тренировочном процессе. Некоторые работают в Кривом Роге», - сказал Бабич.

27 мая должна состояться встреча клубов УПЛ.

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Источник: сезон УПЛ планируют провести в Турции
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Кривбасс Кривой Рог Александр Бабич чемпионат Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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