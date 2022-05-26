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Италия
26 мая 2022, 20:17 | Обновлено 26 мая 2022, 20:42
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0

Филиппо Индзаги добился своего возвращения в Брешию через суд

Увольнение тренера было признано неправомерным

26 мая 2022, 20:17 | Обновлено 26 мая 2022, 20:42
340
0
Филиппо Индзаги добился своего возвращения в Брешию через суд
Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппо Индзаги

Филиппо Индзаги добился своего возвращения на пост главного тренера «Брешии» в судебном порядке. Президент «Брешии» Массимо Челлино уволил Индзаги-старшего 23 марта и назначил вместо него Эудженио Корини.

Индзаги после этого подал в суд, требуя отмены решения об увольнении. И добился своего: в контракте был прописан пункт, согласно которому «Брешия» не имела права увольнять Индзаги, если команда находится выше девятого места в турнирной таблице Серии В. Этот пункт был нарушен.

В отсутствие Индзаги «Брешия» под руководством Корини не сумела выйти в Серию А, проиграв в плей-офф «Монце».

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Филиппо Индзаги Брешия Серия B
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