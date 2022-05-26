Филиппо Индзаги добился своего возвращения в Брешию через суд

Филиппо Индзаги добился своего возвращения на пост главного тренера «Брешии» в судебном порядке. Президент «Брешии» Массимо Челлино уволил Индзаги-старшего 23 марта и назначил вместо него Эудженио Корини.

Индзаги после этого подал в суд, требуя отмены решения об увольнении. И добился своего: в контракте был прописан пункт, согласно которому «Брешия» не имела права увольнять Индзаги, если команда находится выше девятого места в турнирной таблице Серии В. Этот пункт был нарушен.

В отсутствие Индзаги «Брешия» под руководством Корини не сумела выйти в Серию А, проиграв в плей-офф «Монце».