Забили 7 голов. Сборная Украины U-21 провела контрольный матч
Приходится играть с аматорами
Сборная Украины U-21, которая в Турции готовится к продолжению отбора Евро-2023, провела контрольный матч с аматорской сборной Стамбула.
Команда Руслана Ротаня выиграла 7:1.
Украина U-21 - сборная Стамбула 7:1
Голы: Алефиренко, 6, 44, Кулиев, 34, Супряга, 36, Кухаревич, 47, 79, Вивчаренко, 77
Украина (первый тайм): Трубин, Дидык, Боль, Брагару, Капинус, Билошевский, Михайленко, Хлань, Алефиренко, Кулиев, Супряга
2-й тайм: Нещерет, Таловеров, Батагов, Сыч, Вивчаренко, Михайленко, Крыськив, Судаков, Вьюнник, Ванат, Кухаревич
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