Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забили 7 голов. Сборная Украины U-21 провела контрольный матч
Молодежные турниры
26 мая 2022, 20:12 |
491
0

Забили 7 голов. Сборная Украины U-21 провела контрольный матч

Приходится играть с аматорами

26 мая 2022, 20:12 |
491
0
Забили 7 голов. Сборная Украины U-21 провела контрольный матч
uaf.ua

Сборная Украины U-21, которая в Турции готовится к продолжению отбора Евро-2023, провела контрольный матч с аматорской сборной Стамбула.

Команда Руслана Ротаня выиграла 7:1.

Украина U-21 - сборная Стамбула 7:1
Голы: Алефиренко, 6, 44, Кулиев, 34, Супряга, 36, Кухаревич, 47, 79, Вивчаренко, 77

Украина (первый тайм): Трубин, Дидык, Боль, Брагару, Капинус, Билошевский, Михайленко, Хлань, Алефиренко, Кулиев, Супряга

2-й тайм: Нещерет, Таловеров, Батагов, Сыч, Вивчаренко, Михайленко, Крыськив, Судаков, Вьюнник, Ванат, Кухаревич

По теме:
Состав Украины U-21 пополнил Таловеров. Ждут еще двух игроков
В Сампдорию не вернется? Супряга прибыл в молодежную сборную Украины
Руслан РОТАНЬ: «Украина U-21 хочет сыграть два спарринга до матчей отбора»
сборная Украины по футболу U-21
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему сборная Украины осталась без спаррингов перед матчем с Шотландией
Футбол | 26 мая 2022, 06:00 9
Почему сборная Украины осталась без спаррингов перед матчем с Шотландией
Почему сборная Украины осталась без спаррингов перед матчем с Шотландией

Руководство УАФ почему-то не нашло достойных оппонентов для сборной Украины

Ролан Гаррос. Калинина проиграла Пегуле в трехсетовом триллере
Теннис | 26 мая 2022, 14:38 9
Ролан Гаррос. Калинина проиграла Пегуле в трехсетовом триллере
Ролан Гаррос. Калинина проиграла Пегуле в трехсетовом триллере

Украинка совершила дикий камбэк во втором сете, но все же уступила

Рома – Фейеноорд – 1:0. Трофей для Моуриньо! Видео гола и обзор матча
Футбол | 26.05.2022, 00:51
Рома – Фейеноорд – 1:0. Трофей для Моуриньо! Видео гола и обзор матча
Рома – Фейеноорд – 1:0. Трофей для Моуриньо! Видео гола и обзор матча
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 26.05.2022, 07:00
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Президент Металлиста продает свою яхту за 50 миллионов евро
Футбол | 26.05.2022, 18:43
Президент Металлиста продает свою яхту за 50 миллионов евро
Президент Металлиста продает свою яхту за 50 миллионов евро
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
25.05.2022, 07:23 8
Футбол
Сложная операция. Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев
Сложная операция. Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев
25.05.2022, 18:13 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Канада завершила группу разгромом, Финляндия обыграла Чехию
ЧМ по хоккею. Канада завершила группу разгромом, Финляндия обыграла Чехию
24.05.2022, 22:38
Хоккей
Мощный супертяж. Известен один из спарринг-партнеров Усика
Мощный супертяж. Известен один из спарринг-партнеров Усика
24.05.2022, 21:11
Бокс
Нужен реванш. Известна следующая соперница Калининой в рамках Ролан Гаррос
Нужен реванш. Известна следующая соперница Калининой в рамках Ролан Гаррос
24.05.2022, 20:31 3
Теннис
Петраков и тактика громоотвода. Тренер рискует, но ему не привыкать
Петраков и тактика громоотвода. Тренер рискует, но ему не привыкать
25.05.2022, 13:50 7
Футбол
АНДРОНОВ: «Двух экс-игроков Шахтера замели на улицах Донецка, один убит»
АНДРОНОВ: «Двух экс-игроков Шахтера замели на улицах Донецка, один убит»
25.05.2022, 22:02 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем