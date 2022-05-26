Забили 7 голов. Сборная Украины U-21 провела контрольный матч

Сборная Украины U-21, которая в Турции готовится к продолжению отбора Евро-2023, провела контрольный матч с аматорской сборной Стамбула.

Команда Руслана Ротаня выиграла 7:1.

Украина U-21 - сборная Стамбула 7:1

Голы: Алефиренко, 6, 44, Кулиев, 34, Супряга, 36, Кухаревич, 47, 79, Вивчаренко, 77

Украина (первый тайм): Трубин, Дидык, Боль, Брагару, Капинус, Билошевский, Михайленко, Хлань, Алефиренко, Кулиев, Супряга

2-й тайм: Нещерет, Таловеров, Батагов, Сыч, Вивчаренко, Михайленко, Крыськив, Судаков, Вьюнник, Ванат, Кухаревич