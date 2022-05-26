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  4. Именитый испанский вратарь завершит карьеру через год
Италия
26 мая 2022, 19:41 |
906
0

Именитый испанский вратарь завершит карьеру через год

Пепе Рейна определился с планами на будущее

26 мая 2022, 19:41 |
906
0
Именитый испанский вратарь завершит карьеру через год
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе Рейна

Контракт Пепе Рейны с «Лацио» истекал в конце сезона. В нем был прописан пункт об автоматическом продлении, если команда пробьется в Лигу Европы на следующий сезон.

Этот пункт был активирован. После этого 39-летний испанский вратарь заявил, что следующий сезон станет последним в его карьере:

«Думаю, что буду играть еще год, как и предусмотрено моим контрактом. Думаю, это будет последний год. 24-й в профессионалах и последний. Конечно, в футболе ты не можешь знать всего наперед, но мой план таков», - сказал Рейна.

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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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