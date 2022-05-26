Именитый испанский вратарь завершит карьеру через год

Контракт Пепе Рейны с «Лацио» истекал в конце сезона. В нем был прописан пункт об автоматическом продлении, если команда пробьется в Лигу Европы на следующий сезон.

Этот пункт был активирован. После этого 39-летний испанский вратарь заявил, что следующий сезон станет последним в его карьере:

«Думаю, что буду играть еще год, как и предусмотрено моим контрактом. Думаю, это будет последний год. 24-й в профессионалах и последний. Конечно, в футболе ты не можешь знать всего наперед, но мой план таков», - сказал Рейна.