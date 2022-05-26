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Украина. Премьер лига
26 мая 2022, 17:37 | Обновлено 26 мая 2022, 17:38
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Бывший президент ПФЛ рассказал, как получил контузию в Лисичанске

Святослав Сирота был в блиндаже, когда прямо туда прилетел снаряд

26 мая 2022, 17:37 | Обновлено 26 мая 2022, 17:38
101
0
Бывший президент ПФЛ рассказал, как получил контузию в Лисичанске
Sport.ua. Святослав Сирота

Бывший президент ПФЛ Святослав Сирота рассказал, как получил контузию в Лисичанске.

«Я был в блиндаже, и вдруг увидел вспышку – что-то прилетело. Там и танк стрелял и миномет. Вспышка произошла и сразу все, сразу уши заложило. Сразу как в замедленном фильме. Хопа – и поплыл… И общение такое, словно плаваешь, и чувствуешь себя как пьяный. Дошел, упал, лег и подняться уже не смог. 

Прямо в блиндаж прилетело. Я был на месте. Ушел – а там ранения боец ​​получил. Я ушел, забрал броники, магазины. Сообщил командиру, что у нас такое. Пришли ребята на помощь. Ребята поменялись, и мы с командиром нашим пошли к месту нахождения.

В тот день эвакуации не было. То есть, там сразу после боя нашего раненого забрали. А следующий день там уже были бои… Я уже не участвовал. Я реально не мог ничего делать. Даже сесть. И была очень тяжелая ситуация. Нас потом вечером увезли – машин не было, на БТР вывезли раненых», – сказал Сирота.

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Источник ПроФутбол
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