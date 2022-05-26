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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «В финале Лиги чемпионов встретятся 2 великие команды»
Лига чемпионов
26 мая 2022, 16:52 | Обновлено 26 мая 2022, 17:02
279
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «В финале Лиги чемпионов встретятся 2 великие команды»

Наставник «Реала» – о главном матче сезона

26 мая 2022, 16:52 | Обновлено 26 мая 2022, 17:02
279
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «В финале Лиги чемпионов встретятся 2 великие команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«По ходу своей карьеры ﻿я часто пересекался с этой командой в Лиге чемпионов. Впервые это случилось в 1984 году в финале в Риме. Тогда я не сыграл из-за травмы. Затем были финалы 2005 и 2007 годов, когда тренировал «Милан». Конечно, наше соперничество обострилось в период, когда я работал с «Эвертоном». И вот мы встречаемся снова. «Ливерпуль» играет на очень высоком уровне, он очень хорошо подготовлен физически. Здорово встречаться в решающем матче с таким соперником», - сказал Анчелотти.

Матч «Ливерпуль» – «Реал Мадрид» состоится в субботу, 28 мая. Начало в 22:00 по Киеву.

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Карло Анчелотти Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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