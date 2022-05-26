Карло АНЧЕЛОТТИ: «В финале Лиги чемпионов встретятся 2 великие команды»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«По ходу своей карьеры ﻿я часто пересекался с этой командой в Лиге чемпионов. Впервые это случилось в 1984 году в финале в Риме. Тогда я не сыграл из-за травмы. Затем были финалы 2005 и 2007 годов, когда тренировал «Милан». Конечно, наше соперничество обострилось в период, когда я работал с «Эвертоном». И вот мы встречаемся снова. «Ливерпуль» играет на очень высоком уровне, он очень хорошо подготовлен физически. Здорово встречаться в решающем матче с таким соперником», - сказал Анчелотти.

Матч «Ливерпуль» – «Реал Мадрид» состоится в субботу, 28 мая. Начало в 22:00 по Киеву.