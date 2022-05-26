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  4. ВИДЕО. Слова Салаха и Хендерсона перед финалом ЛЧ с Реалом
Лига чемпионов
26 мая 2022, 17:01 | Обновлено 26 мая 2022, 17:32
276
0

ВИДЕО. Слова Салаха и Хендерсона перед финалом ЛЧ с Реалом

Матч будет сыгран 28 мая

26 мая 2022, 17:01 | Обновлено 26 мая 2022, 17:32
276
0
ВИДЕО. Слова Салаха и Хендерсона перед финалом ЛЧ с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

В субботу, 28 мая, состоится финальный поединок Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль сыграет против мадридского Реала.

Поединок пройдет в Париже на стадионе Стад де Франс. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция Джордана Хендерсона и Мохамеда Салаха.

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Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Мохамед Салах Джордан Хендерсон видео пресс-конференция
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Источник Sport.ua
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