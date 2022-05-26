Лига чемпионов26 мая 2022, 17:01 | Обновлено 26 мая 2022, 17:32
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ВИДЕО. Слова Салаха и Хендерсона перед финалом ЛЧ с Реалом
Матч будет сыгран 28 мая
26 мая 2022, 17:01 | Обновлено 26 мая 2022, 17:32
276
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В субботу, 28 мая, состоится финальный поединок Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль сыграет против мадридского Реала.
Поединок пройдет в Париже на стадионе Стад де Франс. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция Джордана Хендерсона и Мохамеда Салаха.
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